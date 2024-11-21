"Освоить бюджет с умным видом". Эксперты – о создании лаборатории госпраздников

Собеседники amic.ru считают, что навязанных сверху праздников народ категорически не приемлет

21 ноября 2024, 12:36, ИА Амител

Праздник в Барнауле / Фото: amic.ru

Российское Министерство культуры сформирует лабораторию государственных праздников, которая займется "переосмыслением торжественных дат и наполнением их актуальным содержанием", пишет "Парламентская газета".

О формировании новой структуры рассказал в ходе заседания Общественной палаты РФ замруководителя ведомства Сергей Першин. Он напомнил, что в 1960-е годы при Минкульте СССР подобная лаборатория на базе Всероссийского театрального общества уже существовала. "Мы просто повторяем этот опыт, идем по следам наших практиков", – подчеркнул чиновник.

Ранее ряд российских политиков и чиновников уже предлагали дополнить перечень отмечаемых в стране праздников. Так, депутат Госдумы Нина Останина считает необходимым сделать выходным для многодетных семей 8 июля – День семьи, любви и верности. А руководитель Общественного совета при Минкульте Александр Чайковский выступил с инициативой сделать выходным 6 июня – день рождения Александра Пушкина.

Политолог, сотрудник Института инновационного развития Дмитрий Родионов скептические воспринимает создание такой лаборатории и считает, что одной из главных ее целей станет освоение госбюджета.

"Похоже на внедрение некой бюрократической структуры, которая не будет заниматься реальной работой. А если что-то и будет проводить, то реального эффекта ожидать не стоит, поскольку праздники признаются обществом, а не насаждаются сверху", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Аналогичного мнения придерживается редактор портала "АПН-Северо-Запад" Андрей Дмитриев:

"Задача этой лаборатории – освоить бюджетные деньги и потом попиариться с умным видом. Что значит наполнение содержанием, если его нет? Скажем, 12 июня – день независимости России от СССР, Украины и других республик – мы пожинаем плоды этого шага. Или праздник 4 ноября, в этот день, как известно, в 1612 году польские оккупанты сидели в Кремле, их осаждали. Выгнали их только 7 ноября, но этот день почему-то было решено исключить из красных дней".

По мнению Дмитрия Родионова, создаваемая лаборатория вполне способна пойти еще дальше по пути переосмысления праздничных дат:

"Могут перенести День защитника Отечества с 23 февраля на другое число – связав праздник, скажем, с белогвардейской повесткой, которая сейчас активно продвигается. Или День милиции перенесут, предположим, на день создания царской полиции. Не исключено, что вымарыванием из нашей истории советских праздников будет заниматься эта структура".

Андрей Дмитриев сообщил, что ранее известные политики и деятели культуры предлагали учреждение новых праздников: