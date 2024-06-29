Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Алтайский край в ближайшее время
Местами по региону порывы ветра могут достигать 25 м/с и выше
29 июня 2024, 15:18, ИА Амител
Молния / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае на смену аномальной жаре придут дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в МЧС региона.
Непогода ожидается в конце дня 29 июня и в течение суток 30 июня.
Местами возможны кратковременные дожди, грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, а в некоторых местах – до 25 м/с и более.
Ранее в МЧС сообщили, что в Алтайском крае до 1 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
15:28:29 29-06-2024
Непогода ожидается в конце дня 29 июня и в течение суток 30 июня.
- Не надоело погоду придумывать.
Кто автор этого прогноза? Как его фамилия?
15:28:43 29-06-2024
Скорей бы...
17:55:31 29-06-2024
Изнемогаю от жары (15:28:43 29-06-2024) Скорей бы...... Да ладно, погода отличная, тепло, солнышко светит, комары пищат, что ещё надо.
21:54:35 29-06-2024
Сергей (17:55:31 29-06-2024) Да ладно, погода отличная, тепло, солнышко светит, комары пи... Все как мы любим.
15:35:00 29-06-2024
Врут, как Троцкий.
16:19:03 29-06-2024
Гость (15:35:00 29-06-2024) Врут, как Троцкий.... Троцкий не врал, он всё про Ленина правду говорил!
15:51:42 29-06-2024
Во вторник 2 июля после 17 часов полегчает.
В четверг 4 июля будет хорошо +23
18:37:08 29-06-2024
Олег (15:51:42 29-06-2024) Во вторник 2 июля после 17 часов полегчает.В четверг 4 и... а знаете, вот вам - верю
17:05:05 29-06-2024
Обычно всегда после изнуряющей жары последует шторм, ливень, град, но пока даже и намеков нет на скорое изменение погоды.
21:59:34 29-06-2024
И где град-ураган?
22:02:50 29-06-2024
шо, опять?!
22:12:14 29-06-2024
"По информации синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 29 июня, сутки 30 июня 2024 года местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, местами ожидаются грозовые дожди, ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более." - грандиозная точность.
22:28:50 29-06-2024
Сайт Вентускай... Погода...
01:21:11 30-06-2024
Опять прогноз мимо, а жаль может быть хоть ветром заросли клёна,который город игнорирует бы переломало окончательно вдоль Павловского тракта.