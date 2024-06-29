Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

Местами по региону порывы ветра могут достигать 25 м/с и выше

29 июня 2024, 15:18, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае на смену аномальной жаре придут дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в МЧС региона.

Непогода ожидается в конце дня 29 июня и в течение суток 30 июня.

Местами возможны кратковременные дожди, грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, а в некоторых местах – до 25 м/с и более.

Ранее в МЧС сообщили, что в Алтайском крае до 1 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.