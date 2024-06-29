НОВОСТИПогода в Барнауле

Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

Местами по региону порывы ветра могут достигать 25 м/с и выше

29 июня 2024, 15:18, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com
Молния / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае на смену аномальной жаре придут дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в МЧС региона.

Непогода ожидается в конце дня 29 июня и в течение суток 30 июня. 

Местами возможны кратковременные дожди, грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, а в некоторых местах – до 25 м/с и более.

Ранее в МЧС сообщили, что в Алтайском крае до 1 июля сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Алтайский край Погода

Комментарии 14

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Олег

15:28:29 29-06-2024

Непогода ожидается в конце дня 29 июня и в течение суток 30 июня.
- Не надоело погоду придумывать.
Кто автор этого прогноза? Как его фамилия?

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Изнемогаю от жары

15:28:43 29-06-2024

Скорей бы...

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Сергей

17:55:31 29-06-2024

Изнемогаю от жары (15:28:43 29-06-2024) Скорей бы...... Да ладно, погода отличная, тепло, солнышко светит, комары пищат, что ещё надо.

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Гость

21:54:35 29-06-2024

Сергей (17:55:31 29-06-2024) Да ладно, погода отличная, тепло, солнышко светит, комары пи... Все как мы любим.

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Гость

15:35:00 29-06-2024

Врут, как Троцкий.

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Гость

16:19:03 29-06-2024

Гость (15:35:00 29-06-2024) Врут, как Троцкий.... Троцкий не врал, он всё про Ленина правду говорил!

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Олег

15:51:42 29-06-2024

Во вторник 2 июля после 17 часов полегчает.
В четверг 4 июля будет хорошо +23

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Гость

18:37:08 29-06-2024

Олег (15:51:42 29-06-2024) Во вторник 2 июля после 17 часов полегчает.В четверг 4 и... а знаете, вот вам - верю

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Гость

17:05:05 29-06-2024

Обычно всегда после изнуряющей жары последует шторм, ливень, град, но пока даже и намеков нет на скорое изменение погоды.

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Олег

21:59:34 29-06-2024

И где град-ураган?

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Элен без ребят

22:02:50 29-06-2024

шо, опять?!

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Олег

22:12:14 29-06-2024

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 29 июня, сутки 30 июня 2024 года местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, местами ожидаются грозовые дожди, ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более." - грандиозная точность.

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Коль

22:28:50 29-06-2024

Сайт Вентускай... Погода...

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ЖкНорд

01:21:11 30-06-2024

Опять прогноз мимо, а жаль может быть хоть ветром заросли клёна,который город игнорирует бы переломало окончательно вдоль Павловского тракта.

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