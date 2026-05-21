Грозы и дожди. Какая погода ждет Алтайский край 21 мая

В краевой столице температура не превысит +14 градусов

21 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 мая. В предгорьях температура поднимется до +22 градусов. Таким прогнозом поделились синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории края обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9–14 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 9–14 м/с.