На Алтае водитель грузовика слетел в обрыв и погиб

08 декабря 2025, 18:20, ИА Амител

Грузовик упал с обрыва

В Республике Алтай 7 декабря грузовик съехал с дороги и сорвался с крутого обрыва. Водитель погиб, сообщают в пресс-службе управления МВД.

ДТП случилось в половине седьмого утра вблизи села Джазатор Кош-Агачского района. По данным полиции, 31-летний житель Горно-Алтайска ехал на автомобиле FAW J6 со стороны села Кош-Агач в направлении села Беляши. Как полагают правоохранители, мужчина выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В итоге грузовик слетел с горы и опрокинулся.

«В результате ДТП горожанин скончался от полученных травм во время транспортировки в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Минувшим летом в Якутии вахтовый автобус сорвался с 25-метровой высоты. В результате погибли 14 человек, еще 20 были госпитализированы.