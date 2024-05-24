Губернатор Алтайского края посетил производство "Агрохолдинга Гудвилл"

Глава региона оценил масштабы работы и побывал в цеху, где фасуют крупы

24 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KP8r3

Виктор Томенко на производстве "Гудвилл" / Фото предоставлено агрохолдингом

Глава Алтайского края Виктор Томенко 21 мая посетил "Агрохолдинг Гудвилл" и ознакомился с полным циклом производства на предприятии.

Губернатору рассказали, чем сейчас занимается агрохолдинг. В том числе об объеме посевных площадей основных культур, животноводстве, технологических процессах переработки зерна и производстве молока, технико-экономических показателях. А также о годовых объемах производства и социальной ответственности холдинга.

Виктор Томенко на производстве "Агрохолдинга Гудвилл" / Фото предоставлены агрохолдингом

Виктор Томенко оценил масштабы зерноперерабатывающего производства и посетил цех фасовки. Ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции под торговой маркой "Гудвилл".

Обсудили и географию поставок продукции. Это не только различные регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Беларусь и Монголию.

Особое внимание уделили осмотру сельхозтехники. Генеральный директор компании Сергей Решетник рассказал губернатору об инвестициях в обновление сельскохозяйственного парка.

АО "Алтайская крупа"

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