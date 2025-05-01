Хронику военного госпиталя к юбилею Победы воссоздали в АлтГПУ

Будущие педагоги рассказали историю здания, где спасали жизни

01 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Концерт-посвящение / Фото: Илья Докучаев, студенческий медиацентр АлтГПУ

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском государственном педуниверситете состоялся театрализованный концерт-посвящение "Военный госпиталь в России, как островок любви и боли…". Мероприятие прошло в корпусе № 2 на улице Крупской – здании, стены которого сами помнят войну.

Именно здесь с 1941 по 1944 год размещался эвакуированный из Харьковской области военный госпиталь № 3701/1779 на 400 мест. Несмотря на нехватку кадров (тысячи врачей и санитаров ушли на фронт), оставшиеся медики, медсестры, добровольцы боролись за жизни раненых. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Дата концерта тоже символичная: именно 29 апреля 1945 года в центре Берлина развернулись наиболее ожесточенные сражения – первая попытка штурма рейхстага, а уже 1 мая 1945 года советские войска водрузили над германским парламентом Знамя Победы.

Концерт-посвящение / Фото: Илья Докучаев, студенческий медиацентр АлтГПУ

В здании педуниверситета происходил тихий, но важный подвиг, отметил председатель правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

"Алтайский край дал фронту сотни тысяч солдат, огромное количество материалов, снарядов. Сегодня мы с особой памятью вспоминаем тех, кто выхаживал солдат Великой войны здесь, в далеком от фронта Барнауле", – сказал Юрий Абдуллаев.

И подчеркнул, что именно студентам, как будущим учителям, выпала особая честь и ответственность – вырастить новое поколение, достойное памяти своих отцов, дедов и прадедов.

"Наш вуз уникален с точки зрения военной истории Алтайского края. Мы единственные являемся носителями исторической памяти в конкретном материальном объекте", – добавила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

По ее словам, именно здесь врачи и нянечки читали письма за тех, кто не мог, писали за тех, кто не был в силах держать перо. Возвращали веру в будущее. И это мероприятие – дань уважения подвигу героев.

Вуз перенес зрителей в дни войны. Во время выступлений на фасаде здания транслировали документальную хронику работы военных медиков на полях сражений и в госпиталях, исторические кадры учебного корпуса педвуза. А творческие коллективы оживляли события того времени музыкой, танцем и словом. Завершился концерт обращением ветеранов, написанным в 1975 году.

"Мы призываем вас, студенты, помнить свою историю и гордиться ею! Мы призываем вас противостоять подмене и искажению исторических событий! Мы призываем вас продолжать строить сильную и процветающую Россию!" – напутствовали ветераны.