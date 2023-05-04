Массажный центр "Мечта Бьюти" предлагает процедуры для коррекции фигуры

04 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkaFcyz

Процедура из программы "Худеем легко 3 в 1" / Фото: "Мечта Бьюти"

Проводить все вечера в спортзале, прыгая на степах, срочно сесть на строгую диету или обратиться в косметологический центр, где проводят современные процедуры по коррекции фигуры – как привести тело в порядок, когда на носу лето, открытые платья и пляжный сезон? Всего нужно в меру, скажут эксперты. Правильное питание и физическая активность должны быть в жизни на постоянной основе. Процедуры для красоты тела нужно проходить периодически. И лучше сразу в комплексе. Конец весны – самое время для программы по похудению. Именно такие сейчас предлагает федеральная сеть массажных центров "Мечта Бьюти".

Почему важно проходить комплексную программу по коррекции фигуры?

Потому что комплексный подход позволит наиболее эффективно и оперативно достичь результата. Специалисты центра "Мечта Бьюти" предлагают комбинировать несколько процедур: лазерный липолиз, фито-солевые обёртывания, антицеллюлитный ручной массаж, прессотерапию и вакуумный массаж с RF-лифтингом*. Все они входят в программу "Худеем легко 3 в 1".

Она направлена на расщепление локальных жировых отложений и выведение токсинов, шлаков и лишней жидкости. После процедур активизируется лимфодренажная система и ускоряется обмен веществ. Кожа становится подтянутой, гладкой и более упругой. Результат возможен уже после первой недели: заметно уменьшаются объёмы и уходят лишние килограммы.

Кстати, делать комплексные программы ещё и экономически выгодно.

Федеральная сеть массажных центров "Мечта Бьюти" имеет 50 филиалов в 37 городах России, у всех специалистов медицинское образование. В Барнауле работает на улице Папанинцев, 119 (справа от шлагбаума). В компании используют свою профессиональную сертифицированную косметику для массажа. Больше информации на сайте или по телефонам +7-964-087-9000, +7-385-2-239-000.

Лазерный липолиз

Один из самых безопасных и результативных методов расщепления локальных жировых отложений (живот, бёдра, руки, ягодицы) и выведения их естественным путём. За счёт воздействия лазера жировая клетка распадается на жирные кислоты, глицерин и воду, которые выводятся лимфатической системой.

Данное воздействие безопасно, почти неощутимо и максимально приближено к естественному процессу похудения.

Длительность – 30 минут, проводится два-три раза в неделю, желательно курсом от 5-10 процедур.

Антицеллюлитный массаж

Один из самых эффективных и популярных методов борьбы с целлюлитом. Он усиливает кровообращение в мелких сосудах и способствует оттоку лимфы. В результате происходит активная выработка коллагена. Кожа становится более эластичной и гладкой, улучшается её тонус.

Специалисты компании проводят антицеллюлитный массаж с бифазным липолитическим кремом MBeautyProfessional* с разогревающим и охлаждающим эффектом:

согревающий эффект достигается с помощью кофеина, экстрактов водорослей и горчичного масла;

охлаждающий эффект – за счёт ментола. Он улучшает кровообращение в проблемных зонах.

Действие крема сохраняется на 12-20 часов. Для выраженного результата рекомендуют проходить полный курс: 10-12 сеансов.

У массажного центра "Мечта Бьюти" есть более 30 видов программ и абонементов.

Моделирующее скрабирование

Помогает вернуть коже здоровый и сияющий вид, сделать её бархатной и увлажнённой за счёт эксклюзивного сочетания ингредиентов в составе скраба MBeautyProfessional:

Водоросли и морская соль – идеально отшелушивают ороговевшие клетки кожи, способствуют её мягкому очищению и обновлению:

масло ши обеспечивает питательный и смягчающий эффект;

эфирные масла лемонграсса и лимона оказывают тонизирующее действие на нервную систему.

Также скрабирование помогает расслабиться, зарядиться энергией и улучшить своё настроение.

RF-лифтинг

Технология, при которой радиочастотные волны проникают в глубокие слои кожи, прогревают ткани и стимулируют производство коллагена и эластина: два важнейших компонента кожи, которые отвечают за её упругость и эластичность.

RF-лифтинг ещё используют для устранения морщин, сокращения пор и уменьшения пигментации. Процедура безболезненная и неинвазивная.

Вакуумный массаж с RF-лифтингом

Это косметическая процедура, которая комбинирует два метода: вакуумный массаж и радиочастотный лифтинг. Они работают синергически: один помогает улучшить эффективность другого, улучшая проникновение радиочастотной энергии в глубокие слои тканей.

Массажный аппарат создаёт вакуумный эффект на коже, улучшает кровообращение и лимфодренаж, ускоряет обмен веществ и уменьшает отёчность. А радиочастотные волны, прогревая глубокие слои тканей, стимулируют выработку коллагена и эластина.

































Процедуры массажного центра / Фото: "Мечта Бьюти"

Фито-солевое обёртывание в термоодеяле

Приятная и расслабляющая процедура, при которой используют морскую соль, выпаренную на солнце естественным путём и термоодеяло. Соль выводит лишнюю жидкость из организма, очищает от шлаков и токсинов, происходит восстановление водно-солевого баланса.

Эффект от регулярного применения – упругая кожа с хорошим тонусом.

По окончании обёртывания специалисты проводят общий массаж тела.

Прессотерапия

Инновационная процедура, при которой создают волновое движение, которое активирует кровоток и лимфодренаж. Это способствует выведению токсинов и жидкости из организма. Процедура улучшает здоровье и помогает в борьбе с отёками, целлюлитом и синдромом "тяжёлых ног" при варикозе.

Прессотерапия также снижает уровень стресса и усталости, улучшает качество сна и общее чувство благополучия. Процедура почти неощутима, безопасна и может быть проведена в любое время года.

Массажный центр "Мечта Бьюти"

Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 (справа от шлагбаума)

Сайт

Записаться онлайн

Тел.: +7-964-087-9000, +7-385-2-239-000*RF-лифтинг ("РФ-лифтинг", от англ. Radio Frequency – радиочастотный лифтинг); MBeautyProfessional ("МБьютиПрофэшнл").

ООО "Лечебный массаж"; Медицинская лицензия: Л041-01151-22/00648016 от 18.04.2023.

На правах рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста