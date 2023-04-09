Игорь Николаев будет продавать алкоголь под брендом "Выпьем за любовь"
Заявку на регистрацию торговой марки артист подал ещё в начале апреля
09 апреля 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Известный российский артист Игорь Николаев подал заявку на регистрацию торгового знака "Выпьем за любовь". Об этом сообщает "Газета.ру".
Музыкант обратился в Роспатент ещё в начале апреля. Предполагается, что после завершения процесса регистрации он сможет не только выпускать под брендом музыку и различную продукцию, но также продавать алкоголь и рекламные услуги.
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