Игорь Николаев будет продавать алкоголь под брендом "Выпьем за любовь"

Заявку на регистрацию торговой марки артист подал ещё в начале апреля

09 апреля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный российский артист Игорь Николаев подал заявку на регистрацию торгового знака "Выпьем за любовь". Об этом сообщает "Газета.ру".

Музыкант обратился в Роспатент ещё в начале апреля. Предполагается, что после завершения процесса регистрации он сможет не только выпускать под брендом музыку и различную продукцию, но также продавать алкоголь и рекламные услуги.

Ранее российский певец Александр Маршал рассказал о том, что молодые и взрослые артисты в стране конфликтуют из-за места на сцене.