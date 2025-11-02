В ноябре 2025 года в прокат выйдут "Иллюзия обмана 3", экранизация романа "Авиатор", а также фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем и Сергеем Безруковым

02 ноября 2025, 07:10, ИА Амител

"Иллюзия обмана 3" / Фото: film.ru

На улице становится все холоднее, однако это не повод сидеть дома. Тем более что в ноябре в российских кинотеатрах будет что посмотреть. В официальный прокат выйдет "Иллюзия обмана 3", экранизация романа Евгения Водолазкина "Авиатор", любопытная драма студии A24, хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем, авторская лента с Сергеем Безруковым, боевики с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой и другие фильмы. Подробнее о десяти главных премьерах ноября 2025 года – в материале amic.ru.

"Разрушитель миров" (с 6 ноября)

Фантастический боевик Брэда Андерсона "Разрушитель миров" ("Машинист", "Тревожный вызов") должен был выйти в российский прокат 30 октября, однако его передвинули на 6 ноября.

Во вселенной фильма в мире наступил апокалипсис. Пять лет назад случился разрыв реальности и в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец с дочерью укрываются на необитаемом острове и он готовит ее к суровому будущему. Вскоре и их "уголок" становится небезопасным.

Главные роли в фильме сыграли Люк Эванс (трилогия "Хоббит", "Анна") и Милла Йовович ("Обитель зла", "Пятый элемент").

На агрегаторах фильм пока не оценили. Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Голосовой помощник" (с 6 ноября)

В начале месяца в кинотеатрах появится российский триллер "Голосовой помощник" – еще одна фантазия на тему жестокости искусственного интеллекта. По сюжету компания бывших одноклассников арендует загородный дом, чтобы отдохнуть, как в юности. В доме есть и умная колонка "Алена", которая может решать головоломки, управлять домом и знает секреты гостей. Устройство предлагает собравшимся сыграть в игру "Найди убийцу" и узнать обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла при странных обстоятельствах менее года назад.

В фильме сыграли Борис Дергачев ("Короче", "Огонь"), Полина Федина ("Ивановы-Ивановы", "Последний министр") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Ярость" (с 6 ноября)

Любители триллеров с 6 ноября также смогут посмотреть американскую ленту "Ярость".

По сюжету Ник делает предложение своей девушке, но жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Благодаря примерному поведению через год он выходит условно-досрочно. Ник хочет вернуть свою девушку, но оказывается, что за ней уже ухаживает инспектор Ника по УДО Честер, который вызывающе ведет себя. В итоге интриги Честера приводят Ника в ярость. Сможет ли мужчина совладать с ней, можно будет увидеть в кино.

Главную роль в ленте исполнил Шон Эшмор (франшиза "Люди Икс", "Охота на оборотня"), Кайл Галлнер ("Снайпер", "Ужин по-американски") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Иллюзия обмана 3" (с 13 ноября)

Главный релиз месяца в официальном российском прокате – "Иллюзия обмана 3".

По сюжету "четыре всадника" возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов. Они демонстрируют трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

В фильме сыграли Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Добро пожаловать в Zомбилэнд"), Вуди Харрельсон ("Настоящий детектив", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Айла Фишер ("Великий Гэтсби", "Иллюзия обмана") и другие.

Снял ленту режиссер Рубен Фляйшер ("Анчартед: На картах не значится", "Zомбилэнд: Контрольный выстрел").

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Искупление" (с 13 ноября)

13 ноября в российских кинотеатрах выйдет авторская драма "Искупление" от режиссера Константина Еронина.

Картина расскажет о том, как ветеран русско-турецкой войны возвращается в свою деревню, сталкивается с исчезновением жены и обвинениями в адрес сына, которого считают одержимым. Судя по трейлеру, в фильме будет мистика и русская хтонь.

В фильме снялись Сергей Безруков ("Бригада", "Август"), Виктор Сухоруков (дилогия "Брат", "Остров"), Никита Кологривый ("Август", "По щучьему велению") и другие актеры.

В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет. На "Кинопоиске" фильм набрал 6,7 балла из 10.

"Авиатор" (с 20 ноября)

Самой любопытной российской лентой месяца выглядит научно-фантастический триллер "Авиатор", снятый по одноименному роману Евгения Водолазкина.

Действия ленты происходит в альтернативном 2026 году, когда мир находится на грани научного прорыва. В секретной лаборатории в сознание приходит человек по имени Иннокентий Платонов, которого сто лет назад заморозили советские ученые. Он ничего не помнит о своем прошлом, пытается найти себя в новой реальности, постепенно восстанавливает историю своей жизни и эксперимента, который может подарить человечеству бессмертие. Но чем дальше заходит исследование, тем сильнее становится понятно, что цена за новое знание очень высока.

Возрастной рейтинг фильма 18+. В ленте сыграли Александр Горбатов ("Ржев", "Сердце Пармы"), Евгений Стычкин ("Нулевой пациент", "Троцкий"), Константин Хабенский ("Географ глобус пропил", "Огонь") и другие актеры.

В кино пустят тех, кому исполнилось 12 лет, на агрегаторах оценки у фильма пока нет.

"Я бы тебя пнула, если бы могла" (с 20 ноября)

Еще одна заметная иностранная премьера ноября – американская драма студии A24 "Я бы тебя пнула, если бы могла".

По сюжету женщина по имени Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Ее муж работает на морском судне, поэтому часто отсутствует дома. Линда одна ухаживает за больным ребенком, который питается через зонд. Внезапно в потолке ее дома появляется небольшая дыра, которая приводит к протечке. Из-за этого мать и дочь должны переехать в мотель на неопределенный срок – пока не удастся сделать ремонт.

Главную роль в ленте исполнила Роуз Бирн ("Пекло", "Астрал"), компанию ей составил рэпер A$AP Rocky, Кристиан Слэйтер ("Охотники за разумом", "Мистер Робот") и другие. Кстати, Роуз Бирн уже получила за эту роль Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале 2025 года.

На IMDB фильма набрал 7,4 балла из 10, на "Кинопоиске" оценки у него пока нет. Возрастной рейтинг фильма 18+.

"Джекпот" (с 20 ноября)

С 20 ноября на большом экране можно будет увидеть американский боевик "Джекпот".

Фильм расскажет о том, как суперагент Сил со своей командой охотится на мексиканский картель. Между ними разворачивается ожесточенная битва, в которую неожиданно вступает третья сторона. Кто-то дерзко крадет со складов картеля миллионы долларов. Неизвестный открывает в банке счет и раздает украденные богатства нуждающимся. Однако его ищут и агенты, и члены картеля. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Дэйв Батиста (трилогия "Стражи Галактики", "Бегущий по лезвию 2049"), Бобби Каннавале ("Ирландец", "Папа"), София Лиллис ("Подземелья и драконы: Честь среди воров", "Оно"), Тони Далтон ("Лучше звоните Соулу", "Одни из нас") и другие актеры.

Оценок у ленты на агрегаторах пока нет. В кино пустят тех, кому исполнилось 18 лет.

"Сущность" (с 20 ноября)

Любители ужасов смогут с 20 ноября посмотреть британский хоррор "Сущность" с Бенедиктом Камбербэтчем ("Доктор Стрэндж", "Шерлок") в главной роли.

Картина расскажет о том, как талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная темная сущность, которая питается страхами. Пока она не обрела власть над ними, семья должна понять, что перед ними – плод воображения или нечто сверхъестественное.

Компанию Камбербэтчу составили Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер и Узник Азкабана", "Вселенная Стивена Хоккинга"), Сэм Спруэлл ("Повелитель бури", "Легенда") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На "Кинопоиске" и IMDB фильм пока не оценили.

"Астронавт" (с 27 ноября)

Еще один фильм ужасов выйдет в российский прокат 27 ноября. Это американская лента "Астронавт".

По сюжету женщина-астронавт Сэм Уокер возвращается на Землю после первого космического полета. Однако во время входа капсулы в атмосферу связь с кораблем пропадает, капсула получает повреждения, а тело Сэм покрывается синяками и ссадинами.

В итоге аппарат приводняется посреди океана, девушку спасают и помещают на карантин в изолированном особняке под наблюдением приемного отца. Однако вскоре выясняется, что раны Сэм не заживают, а в доме происходят необъяснимые события. Астронавт понимает, что принесла с собой из космоса нечто страшное.

Фильм примечателен актерским составом. Главную роль в ней сыграла Кейт Мара ("127 часов", "Фантастическая четверка"), Лоренс Фишберн ("Матрица", "Джон Уик 2"), Гэбриел Луна ("Одни из нас", "Терминатор: Темные судьбы"), Ивана Миличевич ("Казино Рояль", "Реальная любовь") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценки на агрегаторах у ленты низкие – 4,9 балла на "Кинопоиске" и 4,7 балла на IMDB.

Что выйдет в "сером" прокате?

В мировом прокате в ноябре 2025 года будет сразу несколько интересных премьер, которые доберутся до российских кинотеатров по "серому" прокату через неделю-две после выхода.

7 ноября в США выйдет новый фильм франшизы "Хищник" с подзаголовком "Планета смерти". Ее снял режиссер предыдущего фильма в серии "Добыча". На этот раз главным героем будет молодой хищник, который стремится завоевать уважение клана. Он отправляется на опасную планету и находит дефектного андроида, который хорошо знает местность. Вместе они должны будут выжить.

14 ноября в кинотеатрах США появится новая экранизация фантастического романа Стивена Кинга "Бегущий человек" режиссера Эдгара Райта ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые"). Это будет вторая попытка экранизировать книгу после фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. На этот раз главную роль исполнит Глен Пауэлл ("Смерч 2", "Я не киллер").

Также 21 ноября в мире выпустят мюзикл "Злая: Навсегда" – продолжение прошлогоднего фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада". Соответственно, мы увидим финал дилогии о двух ведьмах страны Оз.

Кроме того, 26 ноября выйдет мультфильм "Зверополис 2", однако он, скорее всего, доберется до российских кинотеатров лишь к началу декабря.