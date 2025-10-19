Актер Стивен Сигал заявил, что может сняться в российском кино

Ради такого артист даже подумывает над полноценным возобновлением карьеры

19 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Съемки кино / Фото: amic.ru

Голливудский актер Стивен Сигал выразил заинтересованность в возобновлении карьеры в кино, в частности, его привлекает возможность участия в российских проектах. Информацию об этом передает ТАСС.

В беседе с прессой Сигал заявил о своем желании "совмещать разные направления" в кино. У него уже сформировались некоторые замыслы, однако конкретизировать их он пока не счел возможным.

Стоит отметить, что значительную часть своей карьеры Сигал посвятил американским боевикам. Его последняя работа в кино датируется 2019 годом – фильм назывался "Вне закона". С 2016-го артист имеет российское гражданство, а с 2018-го выполняет обязанности спецпредставителя Министерства иностранных дел РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества между Россией, США и Японией.