Актер Стивен Сигал заявил, что может сняться в российском кино
Ради такого артист даже подумывает над полноценным возобновлением карьеры
19 октября 2025, 07:30, ИА Амител
Голливудский актер Стивен Сигал выразил заинтересованность в возобновлении карьеры в кино, в частности, его привлекает возможность участия в российских проектах. Информацию об этом передает ТАСС.
В беседе с прессой Сигал заявил о своем желании "совмещать разные направления" в кино. У него уже сформировались некоторые замыслы, однако конкретизировать их он пока не счел возможным.
Стоит отметить, что значительную часть своей карьеры Сигал посвятил американским боевикам. Его последняя работа в кино датируется 2019 годом – фильм назывался "Вне закона". С 2016-го артист имеет российское гражданство, а с 2018-го выполняет обязанности спецпредставителя Министерства иностранных дел РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества между Россией, США и Японией.
07:43:47 19-10-2025
Сериал "Американкины и каменья суперсилы" потянет?
11:30:34 19-10-2025
А может и не сняться - а может и не может.
В российском кино каждый может сняться.
А ещё каждый может стать президентом, если предыдущего свергнет.