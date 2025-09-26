"Мог бы пожить еще". Что говорят о Тигране Кеосаяне кинематографисты и политологи

Коллеги по кино и политические эксперты откликнулись на смерть известного режиссера и телеведущего

26 сентября 2025, 19:35, ИА Амител

Телеведущий Тигран Кеосаян / Фото: obltv.ru

Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в одной из московских клиник. Мастера культуры активно отозвались на эту скорбную весть.

"Совершенно ошарашивающей новостью" назвал случившееся режиссер Карен Шахназаров.

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики – он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время», – заявил Шахназаров РИА Новости.

Политолог Сергей Марков* в своем телеграм-канале выразил соболезнования близким Тиграна Кеосаяна.

«Какая страшная трагедия обрушилась на него и на его жену Маргариту Симоньян в эти годы! Сейчас в знак памяти и сочувствия можно посмотреть его фильмы», – написал политолог.

Он назвал некоторые картины, которые стоит пересмотреть:

«1. Последний фильм по его задумке и по рассказу Маргариты – "Семь дней Петра Семеныча". Про отдых на море в Сочи сейчас. Красивые виды. Трогательная история. 2. "Заяц над бездной". Про то, как Леонид Брежнев случайно заблудился и оказался гостем цыганского барона в советской Молдавии. Оригинальная идея. 3. "Крымский мост". Этот фильм многие ругали, а вот мне понравился. 4. "Президент и его внучка". Классическая история подмены детей. 5. "Бедная Саша».

«Тиграна вообще много критиковали, ругали. Но такова судьба всех ярких людей», – заключил Марков*.

«Тигран Кеосаян ушел из жизни. Еще совсем не старым... Всего 59 лет. Он вызывал смешанные чувства. Самое хорошее из них – то, что с "диаспорой" не общался. И нынешние власти Армении терпеть его не могли», – написал в своем канале политолог Вадим Трухачев.

«Творчество его нравилось местами. Он снимал хорошие клипы. Снял отличный фильм и сериал "Ландыш серебристый». С точки зрения личной жизни Кеосаян тоже образцом не был. Но не худший вариант. К тому же он много занимался благотворительностью. Вместе с супругой, будучи армянами, помогали с оформлением российского гражданства беженцам с Украины. Потому земля ему пухом! Мог бы пожить еще... Соболезнования и здоровья Симоньян, которой теперь придется тяжело», – заключил Вадим Трухачев.

* Признан иноагентом в России