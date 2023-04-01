Илон Маск: США ожидает "большая расплата" из-за низкой рождаемости

Бизнесмен привёл в пример Японию, где сейчас также наблюдаются трудности с демографией

01 апреля 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

США ждёт "большая расплата" из-за низкого уровня рождаемости, заявил миллиардер Илон Маск.

"Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония – опережающий индикатор", – написал бизнесмен в твиттере в ответ на статью Reuters о том, что фонды соцобеспечения страны будут исчерпаны к 2033 году – на год раньше прошлого прогноза.

Приводя в пример Японию, Маск, вероятно, имел в виду то, что в 2022 году там родились всего 799,7 тыс. детей – это наименьший показатель с начала ведения статистики в 1899-м.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти в регионах не желают повышать рождаемость и выяснять, что мешает семьям иметь детей.