"Проще купить импортное". Ректор АлтГУ объяснил, почему бизнес не хочет работать с учеными
Сергей Бочаров уверен, что внедрению отечественных технологий мешают недоверие предприятий, слабая защита интеллектуальной собственности и дефицит научных школ
24 июля 2026, 06:15, ИА Амител
Российские предприятия не всегда готовы сотрудничать с отечественными учеными и вкладываться в разработки, результат которых нельзя получить сразу. Бизнесу проще приобрести готовую зарубежную технологию, чем финансировать эксперименты и ждать, пока новый продукт дойдет до производства. Об этом ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров заявил 22 июля на конференции "Кадры, образование и технологии: три вектора развития экономики", которая прошла в рамках X межрегионального форума "Уникальный Алтай". Слова ректора приводит пресс-служба вуза.
Бизнесу проще купить готовое
По словам ректора, без собственных критических технологий невозможно обеспечить технологический суверенитет страны. Однако для его достижения недостаточно открыть новые лаборатории и подготовить специалистов. Необходимо наладить взаимодействие науки и бизнеса, создать понятный рынок разработок и гарантировать защиту интеллектуальной собственности.
Одной из главных проблем Сергей Бочаров назвал сложные отношения между предприятиями и научными коллективами.
Ученым нужен конкретный запрос от промышленности. Только понимая задачи предприятия, они могут создавать разработки, которые будут востребованы в реальном производстве. Но научная работа требует времени и серьезных вложений. Прежде чем технология превратится в готовый продукт, необходимо провести исследования, эксперименты и испытания. Многие компании не готовы брать на себя эти расходы и риски.
«Логика у них такая: "Мне это зачем, если можно купить готовую импортную разработку и быстро решить свои задачи?"» — отметил Сергей Бочаров.
По его мнению, проблема особенно проявилась после того, как доступ к части зарубежных технологий и оборудования оказался ограничен. Только тогда бизнес увидел, что в России по многим направлениям не хватает собственных научных коллективов, лабораторий и исследовательских школ.
Предприятия не доверяют ученым
Еще одним серьезным препятствием ректор назвал недостаточную защиту интеллектуальной собственности и коммерческой информации. Компании опасаются передавать ученым данные о производстве, составе продукции и используемых технологиях. Даже заключение договора о неразглашении не всегда снимает эти сомнения.
Сергей Бочаров рассказал о разговоре с руководителем одного из предприятий. Тот отказался раскрывать ученым детали проекта, сославшись на коммерческую тайну.
«Я говорю: "Договор заключим". А он в ответ: "А где гарантия, что вечером твоему ученому никто не позвонит и не вызнает за 300 тысяч, какие мы компоненты используем?"» — привел пример ректор.
По его словам, в стране пока не сформировались надежные и понятные механизмы защиты интеллектуальной собственности. Это мешает предприятиям заказывать исследования, а университетам — выводить разработки на рынок.
Университетам предлагают несправедливую цену
Еще одна проблема, по мнению ректора АлтГУ, — невысокая стоимость результатов интеллектуальной деятельности. Университеты вкладывают миллионы рублей в оборудование, содержание лабораторий, реактивы и зарплаты специалистов. Однако при передаче готовой технологии бизнес нередко предлагает сумму, которая не покрывает даже части расходов.
«За передачу, например, разработанного уникального биопрепарата предлагают около 200 тысяч рублей. Несправедливо, но факт», — заявил Сергей Бочаров.
При таком подходе у научных организаций нет возможности компенсировать затраты и направить деньги на новые исследования. Ученые также не видят прямой связи между сложностью своей работы и ее финансовой оценкой. В итоге рынок разработок не развивается: предприятия не получают достаточного количества отечественных технологий, а научные коллективы теряют мотивацию создавать продукты для бизнеса.
Для создания современных технологий нужны специалисты высокой квалификации. По оценке Сергея Бочарова, во многих случаях речь идет об уровне кандидата наук.
Подготовить таких сотрудников могут только устойчивые научные школы, способные одновременно вести фундаментальные исследования и решать прикладные задачи. Но по ряду направлений таких коллективов в стране пока нет.
«Не хватает лабораторий, оборудования, научных коллекций и специалистов. Проблему начали осознавать особенно остро после сокращения импорта. Без рынка разработок не будет мотивации для ученых, не будет предложений для предприятий со стороны отечественной науки. Да и кадры не будут нужны: зачем их готовить, если они не будут востребованы?» — подчеркнул ректор.
В качестве позитивного примера Сергей Бочаров привел работу АлтГУ, который участвует в программе "Приоритет 2030" и создает платформу для биотехнологических решений в рамках национального проекта "Биоэкономика". Проект предполагает не только научные исследования, но и подготовку специалистов. В университете уже работает Высшая школа биотехнологий, а в новом учебном году вуз планирует открыть школу пивоваров.
06:46:36 24-07-2026
блаблабла
где фундаментальная наука? где я вас спрашиваю?
10:06:18 24-07-2026
Буревестник (06:46:36 24-07-2026) блаблаблагде фундаментальная наука? где я вас спрашиваю?...
Не обращайте внимания, ему же нужно что-то говорить, чтобы оправдывать своё существование и любыми способами выпрашивать денюжку. Пусть даже путём введения публики в заблуждение...
10:33:47 24-07-2026
Буревестник (06:46:36 24-07-2026) блаблаблагде фундаментальная наука? где я вас спрашиваю?... С не ПОКА все хорошо в АлтГУ.
07:05:53 24-07-2026
А может следует добиться, чтобы тезис "Проще купить импортное" перестал соответствовать действительности? Просто рынок, как вода и электричество, движется в направлении наименьшего сопротивления, уж это должны знать в АлтГУ.🤨
08:15:52 24-07-2026
Российские предприятия не всегда готовы сотрудничать с отечественными учеными и вкладываться в разработки, результат которых нельзя получить сразу. Бизнесу проще приобрести готовую зарубежную технологию, чем финансировать эксперименты и ждать, пока новый продукт дойдет до производства.----- На 100% уверен, что когда у ректора кончается хлебушек, он идет в магазин и покупает его. А не инвестирует в агрохолдинг
08:18:11 24-07-2026
СССР прохлопали, сегодня ткни пальцем в любую сторону - дырка!
08:27:01 24-07-2026
Капитализм . Одичалые купипродайки .
10:51:57 24-07-2026
Гость (08:27:01 24-07-2026) Капитализм . Одичалые купипродайки ....
Интересно кто у кого купил первые айфоны, планшеты, виар-очки, электроавтомобили, LLM? Или это все таки изобрели и запустили в производство в капиталистических странах?
22:15:57 24-07-2026
Гость (10:51:57 24-07-2026) Интересно кто у кого купил первые айфоны, планшеты, виар... А ещё тру.. кружевные! Как же без всего этого, не жизнь.
12:00:39 24-07-2026
«Я говорю: "Договор заключим". А он в ответ: "А где гарантия, что вечером твоему ученому никто не позвонит и не вызнает за 300 тысяч, какие мы компоненты используем?"» — привел пример ректор.
Молодец руководитель одного из предприятий, привильное решение принял.
12:07:36 24-07-2026
«За передачу, например, разработанного уникального биопрепарата предлагают около 200 тысяч рублей. Несправедливо, но факт», — заявил Сергей Бочаров.
Вот и причина. Люди знают, что заказать препарат в АГУ космически дорого, потому что ...поинтересуйтесь хотя бы зарплатой Бочарова. И сколько он захочет премии себе за этот , произведенный сотрудниками препарат, кто знает. А захочет он много. Такой человек. Или придумают какого-нибудь землюкова, который будет что-то возглавлять за поллимона в месяц и летать в "командировки" в Москву с залётом в Сочи к маме. А студенты платить за учебу. Так что в АГУ так же как по всей стране-хаос, созданный чиновниками. Но они это отказываются понимать. У них в глазах не наука , а деньги.
13:45:03 24-07-2026
гость (12:07:36 24-07-2026) «За передачу, например, разработанного уникального биопрепар...
Скоро и останетесь с тем, что не на что будет покупать "готовое и подешевле", т.к своё не развиваете.
23:19:34 25-07-2026
Импортных самолетов уже накупили с 22-го года