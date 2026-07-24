"Проще купить импортное". Ректор АлтГУ объяснил, почему бизнес не хочет работать с учеными

Сергей Бочаров уверен, что внедрению отечественных технологий мешают недоверие предприятий, слабая защита интеллектуальной собственности и дефицит научных школ

24 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Ректор Сергей Бочаров / Фото: сайт АлтГУ

Российские предприятия не всегда готовы сотрудничать с отечественными учеными и вкладываться в разработки, результат которых нельзя получить сразу. Бизнесу проще приобрести готовую зарубежную технологию, чем финансировать эксперименты и ждать, пока новый продукт дойдет до производства. Об этом ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров заявил 22 июля на конференции "Кадры, образование и технологии: три вектора развития экономики", которая прошла в рамках X межрегионального форума "Уникальный Алтай". Слова ректора приводит пресс-служба вуза.

Бизнесу проще купить готовое

По словам ректора, без собственных критических технологий невозможно обеспечить технологический суверенитет страны. Однако для его достижения недостаточно открыть новые лаборатории и подготовить специалистов. Необходимо наладить взаимодействие науки и бизнеса, создать понятный рынок разработок и гарантировать защиту интеллектуальной собственности.

Одной из главных проблем Сергей Бочаров назвал сложные отношения между предприятиями и научными коллективами.

Ученым нужен конкретный запрос от промышленности. Только понимая задачи предприятия, они могут создавать разработки, которые будут востребованы в реальном производстве. Но научная работа требует времени и серьезных вложений. Прежде чем технология превратится в готовый продукт, необходимо провести исследования, эксперименты и испытания. Многие компании не готовы брать на себя эти расходы и риски.

«Логика у них такая: "Мне это зачем, если можно купить готовую импортную разработку и быстро решить свои задачи?"» — отметил Сергей Бочаров.

По его мнению, проблема особенно проявилась после того, как доступ к части зарубежных технологий и оборудования оказался ограничен. Только тогда бизнес увидел, что в России по многим направлениям не хватает собственных научных коллективов, лабораторий и исследовательских школ.

Предприятия не доверяют ученым

Еще одним серьезным препятствием ректор назвал недостаточную защиту интеллектуальной собственности и коммерческой информации. Компании опасаются передавать ученым данные о производстве, составе продукции и используемых технологиях. Даже заключение договора о неразглашении не всегда снимает эти сомнения.

Сергей Бочаров рассказал о разговоре с руководителем одного из предприятий. Тот отказался раскрывать ученым детали проекта, сославшись на коммерческую тайну.

«Я говорю: "Договор заключим". А он в ответ: "А где гарантия, что вечером твоему ученому никто не позвонит и не вызнает за 300 тысяч, какие мы компоненты используем?"» — привел пример ректор.

По его словам, в стране пока не сформировались надежные и понятные механизмы защиты интеллектуальной собственности. Это мешает предприятиям заказывать исследования, а университетам — выводить разработки на рынок.

Университетам предлагают несправедливую цену

Еще одна проблема, по мнению ректора АлтГУ, — невысокая стоимость результатов интеллектуальной деятельности. Университеты вкладывают миллионы рублей в оборудование, содержание лабораторий, реактивы и зарплаты специалистов. Однако при передаче готовой технологии бизнес нередко предлагает сумму, которая не покрывает даже части расходов.

«За передачу, например, разработанного уникального биопрепарата предлагают около 200 тысяч рублей. Несправедливо, но факт», — заявил Сергей Бочаров.

При таком подходе у научных организаций нет возможности компенсировать затраты и направить деньги на новые исследования. Ученые также не видят прямой связи между сложностью своей работы и ее финансовой оценкой. В итоге рынок разработок не развивается: предприятия не получают достаточного количества отечественных технологий, а научные коллективы теряют мотивацию создавать продукты для бизнеса.

Для создания современных технологий нужны специалисты высокой квалификации. По оценке Сергея Бочарова, во многих случаях речь идет об уровне кандидата наук.

Подготовить таких сотрудников могут только устойчивые научные школы, способные одновременно вести фундаментальные исследования и решать прикладные задачи. Но по ряду направлений таких коллективов в стране пока нет.

«Не хватает лабораторий, оборудования, научных коллекций и специалистов. Проблему начали осознавать особенно остро после сокращения импорта. Без рынка разработок не будет мотивации для ученых, не будет предложений для предприятий со стороны отечественной науки. Да и кадры не будут нужны: зачем их готовить, если они не будут востребованы?» — подчеркнул ректор.

В качестве позитивного примера Сергей Бочаров привел работу АлтГУ, который участвует в программе "Приоритет 2030" и создает платформу для биотехнологических решений в рамках национального проекта "Биоэкономика". Проект предполагает не только научные исследования, но и подготовку специалистов. В университете уже работает Высшая школа биотехнологий, а в новом учебном году вуз планирует открыть школу пивоваров.