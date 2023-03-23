Иммунолог рассказал о симптомах сибирской язвы

Эксперт отметил, что каждый год происходит до пары десятков случаев заражения

23 марта 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иммунолог Николай Крючков рассказал о том, какие симптомы характерны для сибирской язвы. Его слова передаёт "Лента".

"Кожная форма сибирской язвы действительно может передаваться от человека человеку, но очень непросто: заразность невелика, для заражения нужен контакт высыпаний с желательно повреждённой кожей другого человека", – сказал Крючков.

При этом специалист добавил, что сибирская язва может сохраняться довольно долго.

По словам Крючкова, ежегодно фиксируется до пары десятков случаев заражения сибирской язвой.