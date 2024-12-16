Имущество бывшего вице-губернатора Алтайского края Кибардина оставили под арестом

Решение первой инстанции о наложении ареста на имущество Кибардина оставил без изменений Мосгорсуд

16 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мосгорсуд не изменил решения первой инстанции об аресте имущества экс-зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на судебную информацию.

Напомним, Иван Кибардин подавал на решение Лефортовского районного суда Москвы апелляционную жалобу. 23 октября ее зарегистрировали в Мосгорсуде. Согласно материалам дела, он обжаловал решение о наложении ареста на свое имущество.

"В картотеке Мосгорсуда упоминается статья, по которой Кибардину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Однако 17 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала, что бывшего вице-губернатора обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Правоохранительные органы переквалифицировали действия бывшего чиновника. Обстоятельства дела позволили вменить ему уже свершившееся преступление, а не приготовление к нему", – ранее сообщали источники.

Также источники "Банкфакса" утверждали, что Иван Кибардин мог отказаться свидетельствовать против себя на первых этапах следствия, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Ситуация, предположительно, могла измениться из-за вскрывшихся подробностей деятельности фигуранта.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Официально о статусе Кибардина сообщали в июле, когда ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до середины октября. Информация о последующих продлениях срока не отражалась в судебной картотеке.

По неподтвержденной информации, для проведения следственных мероприятий Ивана Кибардина могут доставить в Барнаул. Также источник не исключает, что процессуальная география по делу бывшего вице-губернатора может затронуть Красноярский край. Здесь Кибардин родился, начал карьеру в госорганах и дослужился до руководителя аппарата правительства Красноярского края. На этом посту он работал с 2012 по 2018 год, после чего переехал в Алтайский край, где и стал вице-губернатором. В родном регионе у экс-зампреда правительства Алтайского края могли остаться связи, имеющие отношение к его деятельности.