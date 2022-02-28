Штрафы, справки и оружие. Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2022 года?

В конце февраля и начале марта 2022 года рассуждать о том, как изменится наша жизнь, довольно трудно. События вокруг России разворачиваются так быстро, что бессмысленно загадывать даже на неделю вперёд. Тем не менее с 1 марта 2022 года в силу вступают несколько важных и давно запланированных законопроектов. Автомобилистов ждёт новый штраф, получить медсправку на права станет сложнее (но не всем), а контроль за оборотом оружия будет ужесточён.

О главных нововведениях, которые ждут россиян с 1 марта, — в материале amic.ru.

Новый штраф для водителей С 1 марта в России появится новый штраф для автомобилистов. За езду без диагностической карты, которую получают после прохождения техосмотра, водителю придётся заплатить две тысячи рублей. Такое изменение законодатели внесли в ст. 12.5 КоАП РФ. Штрафовать нарушителей инспекторы смогут не чаще одного раза в сутки. В ГИБДД уже не раз сообщали, что в будущем планируют фиксировать это наказание с помощью дорожных камер. Впрочем, для большинства российских водителей этот штраф не представляет угрозы. Дело в том, что всеобщую обязательность прохождения ТО в России отменили в 2021 году. Теперь его не нужно проходить частным владельцам легковых автомобилей: ОСАГО вы сможете оформить и без диагностической карты. Регулярно приезжать на ТО теперь нужно лишь водителям, чьи машины зарегистрированы на юрлица, а также владельцам такси, общественного транспорта и других служебных авто. Транспортные средства, с момента производства которых прошло более четырёх лет, должны получать диагностическую карту при постановке на учёт и регистрации (например, при перепродаже). Кроме того, проходить техосмотр нужно после каждого тюнинга. В общем, штрафовать будут далеко не всех. Подробнее о том, как будет устроена процедура ТО после 1 марта, читайте в нашей рубрике “Вопрос-ответ”.

Справки для водителей — по-новому C 1 марта в России ужесточат порядок получения медицинской справки для оформления водительских прав. Это те самые изменения, которые планировали ввести ещё в 2019 году. Тогда новость ошарашила барнаульцев, отчего они ринулись штурмовать местные психиатрический и наркологический диспансеры. Меру отложили и переработали. Новшество в том, что теперь для кандидатов на получение прав вводится два дополнительных обследования. Первое — тестирование на наличие психоактивных веществ в моче. Второе — анализ на хроническое употребление алкоголя. Впрочем, тестирование понадобится далеко не всем. Обследования врачи будут назначать в двух случаях: — психиатр-нарколог заметит тревожные симптомы, которые могут помешать человеку адекватно управлять автомобилем;

— водителя уже лишали прав, а справку он получает, чтобы их восстановить. Кроме того, изменится и сама медсправка. Там добавят отметку, подходит ли документ для тех, кто восстанавливает права после лишения. Мера направлена на то, чтобы на дорогах было меньше неадекватных водителей, которые частенько прикладываются к бутылке или употребляют наркотики. Для тех, кто ведёт здоровый (ну, хотя бы относительно) образ жизни и получает права (или планово их меняет), ничего не изменится.

Контроль за оборотом оружия Контроль за оборотом оружия тоже ужесточат с 1 марта 2022 года. Причиной стал ряд трагедий, связанных со стрельбой в образовательных учреждениях, которые произошли в 2021 году. После этого в Госдуме заговорили, что нужно усложнить порядок получения разрешения на оружие. “Отдельно отмечу закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки”, — прокомментировал нововведение у себя в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь владельцы лицензии должны будут раз в пять лет проходить полное медосвидетельствование, включая психиатрическое обследование и тесты на употребление психоактивных веществ. Само медицинское заключение станет полностью электронным. Данные обследований будут сразу заноситься в специальный реестр. Получить справку в коммерческой клинике больше не получится: владельцев лицензии на оружие будут тестировать только государственные учреждения. Заключение будет действовать год. Если в ходе медосмотра специалисты выявят противопоказания к владению оружием, эти данные тоже оперативно занесут в реестр. Тогда оружие, патроны, лицензию и разрешение придётся сдать в Росгвардию. Чтобы получить всё это обратно, нужно будет не позднее чем через два месяца пройти внеплановое медосвидетельствование.

Справки о рождении и смерти Все справки о рождении и смерти в России станут электронными. Документы решили перевести в “цифру”, чтобы уменьшить количество бумажной волокиты. Для сведений о рождении и смерти создадут специальный реестр, откуда данные будут напрямую передаваться в ЗАГСы и Росстат. Законодатели уверены, что после нововведения процедура оформления свидетельств о смерти и рождении станет легче и быстрее для россиян. Планируется, что и эти документы впоследствии станут электронными.

Рабочие места для инвалидов Российским работодателям установят квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В компаниях, где численность штата составляет от 35 до 100 человек, квота не превысит 3%. Там, где количество сотрудников превышает сотню сотрудников, квота будет больше — до 4%. Как всё это будет организовано на практике, предсказать сложно. Точные квоты будут устанавливать регионы. Известно также, что количество мест для инвалидов не во всех случаях будет рассчитываться от общего числа сотрудников. Вакансии, связанные с вредным производством, при расчёте учитывать не будут. Зато уже известно, какой штраф грозит работодателю за неисполнение требований. По статьям 5.42 и 19.7 КоАП РФ придётся заплатить до 10 тысяч рублей.

Жильё на сельскохозяйственных землях С 1 марта 2022 года у россиян появится возможность строить жильё на землях сельхозназначения. Делать это смогут фермеры, которые и владеют участками. Раньше даже владельцам было запрещено строить капитальные жилые дома на землях, для этого не предназначенных. По закону, который Владимир Путин подписал ещё летом 2021 года, на одном участке земли сельхозназначения можно будет построить только один дом. При этом здание должно быть не выше трёх этажей, а общая жилая площадь — не более 500 квадратных метров. Кроме того, площадь застройки не должна превышать 0,25% от общей площади участка. Соответственно, на участке два гектара максимум, который можно отвести под дом, — 50 кв. м. При этом постройка юридически будет привязана к участку. И если владельца уличат в использовании земли не по назначению, дом могут изъять вместе с территорией. Сообщается также, что регионы смогут самостоятельно определить земли, на которых жилая застройка в любом случае останется под запретом.