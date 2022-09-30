Жилье, зарплаты и дороги. Каких важных показателей добился Алтайский край за последние годы?

Алтайскому краю в 2022 году исполняется 85 лет. А это значит, время подводить итоги, чего регион добился за последнюю пятилетку. О том, каких экономических рекордов субъект смог достигнуть к юбилею, amic.ru уже писал. Впрочем, есть и много других показателей, по которым можно оценить развитие края. Тем более в 2018 году край наметил амбициозные цели по самым разным направлениям.

О том, насколько Алтайский край близок к достижению основных показателей и по каким направлениям уже перевыполнил план, — в карточках amic.ru.

Зарплаты и рабочие места

Одна из главных «точек роста» для региона — условия труда. В этой сфере на 2023 год намечено несколько важных целей: повысить зарплаты, создать новые рабочие места и сохранить как можно больше ценных кадров внутри региона.

Некоторые показатели, кстати, уже давно достигнуты. Например, одной из целей было создать к 2023 году 25 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Эту задачу Алтайский край выполнил ещё в 2019-м, когда за год появилось сразу более 50 тысяч вакансий.

С тех пор план уже перевыполнили в разы: только в 2021-м их создали более 107 тысяч. Какой результат будет в 2022-м, станет известно уже после нового года.

По данным на конец 2021 года, в Алтайском крае 302,7 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. В 2017 году их было всего 195 тысяч.

А вот цели по уровню зарплат пока не достигнуты, но край уверенно движется в этом направлении. За пять лет (к 2023-му) средняя заработная плата по региону должна вырасти в 1,6 раза. Виктор Томенко неоднократно подчёркивал, что это один из главнейших показателей для региона.

«Речь идёт об уровне доходов и заработной платы. Все остальные действия — создание условий для инвесторов, работа по привлечению федеральных ресурсов, реализация различных проектов — будут подчинены решению главной задачи. Это рост благосостояния жителей края», — отмечал губернатор.

По итогам первой половины 2022 года средняя зарплата в крае составляет 35 300 рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2017-м (22 743 рубля).

Ожидается, что уже в следующем году заработная плата превысит 37 600 рублей и будет в 1,6 раза больше по сравнению с уровнем 2018 года.

Развитие промышленности

Также в Алтайском крае есть планы по развитию крупных предприятий региона. О том, каких целей нужно достичь к 2023 году, в 2018-м рассказывал председатель Союза промышленников региона Виктор Герман.

«Главная задача для региональной власти — это создание условий для дальнейшего развития промышленного сектора, роста производительности труда, продвижение алтайской продукции на внешние рынки. Всё это есть в программе. Например, закреплён минимальный показатель прироста промышленного производства, которого нужно добиться в ближайшие пять лет, — не менее 12%», — рассказывал в 2018-м Герман.

Например, объём инвестиций в промышленность края с 2018-го по 2023-й должен превысить 85 млрд рублей. К середине 2022 года этот план выполнен уже на 93,5%. За четыре с половиной года в промышленность региона вложили 79,5 млрд рублей.

Поэтому есть все основания полагать, что к 2023 году ключевой показатель будет достигнут.

Ещё один важный пункт — увеличение зарплат в сфере промышленности. Заявлено, что к 2023-му они должны превысить 40 тысяч рублей в месяц. Тут предприятия тоже развиваются постепенно. По данным за первое полугодие 2022-го года, средняя зарплата в краевой промышленности составила 36 300 рублей.

Скорее всего, цели край достигнет как раз к 2023 году.

Жильё для молодых семей

В разделе «Адресная социальная помощь» меры поддержки для нуждающихся, которые нужно расширять. На эти цели за последние четыре года в Алтайском крае потратили более 18 млрд рублей. Ещё 16,8 млрд рублей — на выплаты детям от 3 до 7 лет, которые появились в 2020 году.

Одна из важнейших целей, которую наметили в 2018-м, — обеспечить за пять лет три тысячи молодых семей жильём по различным программам. За последние четыре года объёмы выдачи жилья удалось значительно нарастить. В 2018-м обеспечили 271 семью, в 2019-м — 511, в 2020-м — 471, в 2021-м — 707.

За одно только первое полугодие 2022-го Алтайский край обеспечил жильём 658 молодых семей. При этом за весь 2017 год сертификаты на приобретение жилья получили лишь 144 семьи.

Всего с 2018-го по 2022-й (первое полугодие) свидетельства о праве на жильё получили 2618 семей из Алтайского края. 2232 из них уже воспользовались своим правом и приобрели дома и квартиры. План выполнен на 87,2%. Есть все шансы, что к 2023-му он будет осуществлён полностью.

Строительство жилья

Цели региона в сфере строительства отражены в разделе «Среда для жизни: удобство и комфорт». Здесь главная задача — ввести в эксплуатацию более 3,2 млн кв. м. жилья за пять лет. К реализации приступили в 2018-м. По данным на 1 июля 2022 года, цель уже выполнена на 96%: с начала 2018-го в регионе ввели в эксплуатацию 3,088 млн «квадратов» жилых площадей.

Самым «прорывным» стал 2021 год, когда на Алтае построили рекордное количество (974 тысячи кв. м) жилья.

Скорее всего, цель будет достигнута на 100% уже по итогам 2022 года. Но на этом в Алтайском крае не останавливаются: за 2023-й планируется построить ещё 780 тысяч квадратных метров жилья.

Дороги

Пожалуй, каждый житель Алтайского края заметил, что качество дорог за последнюю пятилетку стало намного лучше. В регионе отремонтировали и продолжают обновлять важнейшие магистрали.

Развитие дорожной сети тоже было одной из ключевых целей для региона. Планировалось, что с 2018-го по 2023-й в Алтайском крае построят и отремонтируют более 3 тысяч километров автомобильных дорог. Задачу выполнили ещё по итогам 2021-го года: с начала 2018-го в регионе отремонтировали и возвели 3161 километр дорог. По итогам первого полугодия 2022-го к этой протяжённости добавилось ещё 204 километра благоустроенных путей.

Так что по итогам всей пятилетки план будет заметно перевыполнен.

Получится ли выполнить всё?

Как видим, многие важные цели, выполнить которые планировалось только в 2023-м, уже достигнуты. И это при том, что пятилетка выдаётся очень непростой во многих сферах. Регион столкнулся и с пандемией, и с последствиями непростой внешнеэкономической обстановки.

Тем не менее краевые власти не отказывались ни от одной из ключевых задач. Всё это время продолжается ремонт дорог, строительство жилых домов, создание новых рабочих мест и многое другое.

Ожидается, что те цели, которые ещё не достигнуты, будут выполнены по итогам «финального» 2023 года. Ведь по многим показателям регион уже практически достиг 90%.