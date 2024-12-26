Инновационные проекты студентов АлтГТУ вошли в топ-1000 стартапов 2024 года

Разработки они проводили в рамках акселерационной программы вуза

26 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Защита проектов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В сентябре 2022 года Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) запустил акселерационную программу "Технофорсаж 22", ставшую площадкой для реализации инновационных идей студентов. За три месяца более тысячи участников, объединенных в 94 команды, прошли интенсивный курс от поиска идеи до представления проектов потенциальным инвесторам.

Финальная защита проектов, прошедшая в стенах АлтГТУ, стала кульминацией этого увлекательного пути. 16 лучших команд представили свои разработки, демонстрируя не только технические навыки, но и предпринимательскую смекалку.

Особое внимание привлекла работа Юлии Кальсиной, студентки четвертого курса энергетического факультета.

Ее проект "ТЕХНО.про" связан с управлением и частичной модернизацией электроэнергетических подстанций в процессе перехода к цифровизации и автоматизации. Команда Юлии предложила разработку собственной системы, основанной на применении цифрового двойника и силового трансформатора, что могло бы обеспечить конкурентное преимущество на рынке.

"Если вы не знакомы с созданием проектов, то акселератор – лучшее решение", – отметила Юлия. И добавила, что для нее главным преимуществом участия были ценные советы, которые давали на этапе разработки.

Два проекта, созданных в АлтГТУ, попали в авторитетный список "Топ-1000 университетских стартапов 2024", представленный платформой университетского технологического предпринимательства.

Защита проектов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

А проект инженера-конструктора студенческого конструкторского бюро АлтГТУ Никиты Раззамазова занял 245-е место. Он разработал навесную машину для механического удаления сорняков и рыхления почвы в междурядьях и около стволов культурных растений.

Инновация способна значительно упростить работу фермеров и улучшить производительность сельского хозяйства. Проект уже получил поддержку от Фонда содействия инновациям в рамках программ "УМНИК" и "Студенческий стартап", и команда продолжает совершенствовать свое детище. В будущем ребята планируют добавить функцию изменения количества модулей, что позволит обрабатывать сразу несколько рядов культурных растений одновременно.