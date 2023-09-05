Интенсивность пробок вечером 5 сентября в Барнауле достигла 8 баллов

Привычные заторы наблюдаются в центре и на "объездной"

05 сентября 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 8 баллов образовались в столице Алтайского края вечером во вторник, 5 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Привычные заторы наблюдаются в центре. Красным цветом окрасились проспект Строителей по всей своей длине, Красноармейский, часть Ленина и Социалистического, Калинина, улица Молодежная, Челюскинцев, Цеховая и другие, прилегающие к ним.

Отметим, что на Строителей ситуация осложнена из-за двух сломанных автомобилей. В одном месте неполадки произошли у грузовика, а в другом – у легковой машины.

В спальном районе ситуация еще не столь ужасна. Пробки есть на Павловском тракте, улице Попова, Балтийской и Власихинской. Затор есть также на Трактовой. Небольшие пробки собрались на шоссе Ленточный бор и улице Кутузова.