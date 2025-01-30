Интернет-банк для бизнеса. Какие есть преимущества и особенности?

Основное преимущество, которое получает бизнес, выбравший онлайн-банк, – не нужно приходить в офис

30 января 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFGtPTwW

Интернет-банк / Фото: Dragana_Gordic на Freepik

Технология под названием "интернет-банк" предполагает дистанционное банковское обслуживание. Реализация услуги может осуществляться либо через обычную страницу в интернете, без использования дополнительного ПО, либо через специальные программы на компьютере. В обоих случаях клиент получает весь спектр преимуществ, предоставляемых конкретным банком, например, скидки на ведение бухгалтерии, льготный период обслуживания или овердрафт для бизнеса.

Преимущества дистанционного банковского обслуживания

Итак, главное преимущество – нет необходимости лично посещать офис. Открытие счета и его дальнейшее обслуживание происходит дистанционно.

Кроме того:

тарифы на обслуживание в интернет-банке могут быть более лояльны, чем через офис банка, поскольку расходы на содержание персонала, аренду офиса и многое другое у кредитного учреждения ниже или отсутствуют. Конкретная стоимость обслуживания также зависит от выбранной объектом системы налогообложения;

есть возможность пользования счетом без привязки к конкретному устройству;

доступна автоматическая актуализация информации о состоянии расчетного счета и остатке денежных средств на нем;

можно выгружать документы в бухгалтерскую программу;

есть возможность разграничить права доступа для разных сотрудников;

для доступа к р/с нужен только интернет;

взаимодействие с банком в части корреспонденции и документации осуществляется полностью онлайн.

Кроме того, интернет-банк для бизнесменов может включать не только стандартные услуги (формирование платежных поручений и выписок по счету, оплата, переводы), но и дополнительные. К последним могут относиться расчет налогов и взносов в различные фонды, календарь налоговых уведомлений, формирование "платежек" и даже сдача декларации в ИФНС.

Особенности онлайн-обслуживания

Для стабильной работы интернет-банка необходим стабильный доступ в интернет.

Способы защиты информации у каждого банка свои, для подтверждения входа в систему может использоваться электронно-цифровая подпись, единовременный пароль, направляемый при каждом запросе на вход, либо платежный пароль. Сохранность информации клиента обеспечивается шифрованием данных, а также технико-организационными мерами, исключающими кражу информации.

Сегодня для бизнеса дистанционное обслуживание в банках стало повсеместным и востребованным. Чтобы открыть банковский счет онлайн, достаточно всего одного-двух часов, при этом пользоваться им можно в тот же день.

Акционерное общество "Банк Синара"

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