Интернет-портал ASTRA признали иноагентом
Аналогичный статус присвоили еще четырем персонам
26 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Фото: Parker Byrd / unsplash.com
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов интернет-портал ASTRA, сообщается на сайте ведомства.
Решение обосновали тем, что издание распространяло недостоверную информацию о российской политике и ВС РФ. Кроме того, портал выступал против СВО и участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.
Также аналогичный статус получили член партии "Яблоко" Николай Кавказский, блогер Антон Хардин, литературовед Олег Лекманов и активист из Удмуртии Артем Медведев.
11:03:22 26-10-2024
Все названные в сабже граждане живут не в России. Получают иностранное финансирование. Лекманов тупо гадит на страну из-за войны на окраинах наших границ. Каукасский- лгбтшник, который считает, что его ущемляют по половому признаку. При этом живет в Египте среди арабов, которые педерастов просто не переносят. Без всей этой пены жизнь граждан России никак хуже не становится.
17:36:09 26-10-2024
Гость (11:03:22 26-10-2024) Все названные в сабже граждане живут не в России. Получают и... этак до своих доберутся?
20:16:23 26-10-2024
Musik (17:36:09 26-10-2024) этак до своих доберутся? ... Мусик, ваш своеобразный юмор иногда ставит в тупик. Кто по вашему в данном случае свой и кто до него должен добраться? Окажите мне гуманитарную помощь, разъясните свой пост.
08:56:35 27-10-2024
Гость (20:16:23 26-10-2024) Мусик, ваш своеобразный юмор иногда ставит в тупик. Кто по в...
Вам не гуманитарная помощь нужна, а психиатрическая. Не переживайте, она будут вам оказана.
08:55:48 27-10-2024
Musik (17:36:09 26-10-2024) этак до своих доберутся? ...
Да, в любой борьбе главное на своих же не выйти. А так и получится.
17:18:22 26-10-2024
Когда разблокируют Ютуб, который ни агентом, ни тем более "иноагентом" официально не объявлен?
20:18:02 26-10-2024
Гость (17:18:22 26-10-2024) Когда разблокируют Ютуб, который ни агентом, ни тем более "и... А кто ютюб блокировал? Работает. Хотите на обычной скорости, хотите - на 1,5 ставьте. Может у вас просто с интернетом проблемы?
22:01:59 26-10-2024
Гость (20:18:02 26-10-2024) А кто ютюб блокировал? Работает. Хотите на обычной скорости,... С Луны свалились? - Не в курсе насильственной и осточертевшей замены Ютуба Рутубом?
Закавыка не в интернете: проблема в варварском устранении процветавшего конкурента, совладать с которым цивилизованно, т.е. за счёт "качества" своего продукта, оказалось слабО!
22:19:31 26-10-2024
Гость (22:01:59 26-10-2024) С Луны свалились? - Не в курсе насильственной и осточертевше... Ну я я и отвечаю вам - работает как не в себя. Вообще нет ни малейшей проблемы. Моя локация - Барнаул. Что с вами не так - мне не понять. А насчет ютюб/рутюб - это вкусовщина. У меня оба приложения работают, ютюб чаще по политике, рутюб по развлекаловке.
13:27:58 27-10-2024
Гость (22:19:31 26-10-2024) Ну я я и отвечаю вам - работает как не в себя. Вообще нет ни... Всё ОКейно было до блокировки (не валите вину с больной головы на здоровую)! Если же ваш регион разблокировали (или не блокировали вовсе?), то ситуация тем более гнусная, поскольку налицо дискриминация: одним гражданам Yutube разрешён, для других же (причём уже не первый месяц) под запретом!