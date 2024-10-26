Интернет-портал ASTRA признали иноагентом

Аналогичный статус присвоили еще четырем персонам

26 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: Parker Byrd / unsplash.com

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов интернет-портал ASTRA, сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что издание распространяло недостоверную информацию о российской политике и ВС РФ. Кроме того, портал выступал против СВО и участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Также аналогичный статус получили член партии "Яблоко" Николай Кавказский, блогер Антон Хардин, литературовед Олег Лекманов и активист из Удмуртии Артем Медведев.