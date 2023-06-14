"Ростелеком" установил цифровое ТВ в пятизвездочном отеле курорта Сбера "Манжерок"

Компания продолжит организацию цифровых услуг для комфортного пребывания постояльцев

14 июня 2023, 11:14, ИА Амител

Пятизвездочный отель в "Манжероке"/ Фото: всесезонный курорт "Манжерок"

"Ростелеком" предоставил услугу "ТВ для гостиниц" в недавно построенном крупнейшем в России пятизвездочном отеле, расположенном на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Цифровое телевидение установлено во всех номерах.

"ТВ для гостиниц" – специальное решение "Ростелекома", ориентированное на сферу гостиничного бизнеса, с легальным видеоконтентом и интерактивными сервисами. Для постояльцев это будет приятным и полезным дополнением к общему комфортному пребыванию в туристической зоне Горного Алтая", – отметила заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала "Ростелекома" Ольга Курылева.

По её словам, в рамках услуги можно настроить специальные информационные страницы, организовать рекламные включения и даже собственный ТВ-канал. С помощью централизованного управления телевизорами можно отправлять гостям сообщения в номера, показывать информацию об услугах отеля и специальных предложениях.





Номер отеля с цифровым ТВ / Фото: всесезонный курорт "Манжерок"

Сотрудничество "Ростелекома" со Сбербанком по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в "Манжероке" идет с 2018 года. Тогда федеральный оператор построил волоконно-оптические линии связи и предоставил широкополосный доступ к интернету в административном здании курорта.

В ноябре 2021 года компания протянула еще несколько километров оптики, организовала гигабитный канал передачи данных и подключила к нему гостиницы. К установке цифрового ТВ в номерах нового отеля "Ростелеком" приступил прошлой осенью.

"Сегодня любому путешественнику важно иметь доступ к цифровым услугам. Одно из достоинств нашего отеля премиум-класса – современная инфраструктура связи. В нем действует скоростной интернет, гостевой Wi-Fi*, система видеонаблюдения. В каждом номере установлен современный монитор с цифровым ТВ высокого качества. Ультрасовременный гостиничный комплекс площадью 56 тыс. кв. м принимает гостей с первого июня", – сообщил генеральный директор курорта "Манжерок" Владимир Щербинин."Ростелеком" продолжит организацию цифровых услуг на территории круглогодичного курорта "Манжерок". С апреля компания ведет подготовительные работы по организации кол-центра с подключением единого номер "8 800" и виртуальных офисов курорта в семи городах России.

* Wi-fi ("Вай-фай")

ПАО "Ростелеком"

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