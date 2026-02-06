"Инвестиция в завтра". Барнаульские депутаты рассказали школьникам, как стать политиками
Встречи с народными избранниками прошли в рамках месячника молодого избирателя
06 февраля 2026, 15:33, ИА Амител
Депутаты Барнаульской городской Думы провели серию встреч со школьниками и студентами. На парламентских уроках они рассказали, как устроена публичная власть, зачем участвовать в выборах и что входит в работу муниципального депутата. Занятия прошли в рамках месячника молодого избирателя.
Выборы и политика
Старт циклу встреч дала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич — ее парламентский урок посетили представители нескольких школ. Она рассказала, что участие в выборах важно и для тех, кто не планирует политическую карьеру.
«Среди вас сегодня могут быть будущие депутаты Государственной Думы, регионального парламента или губернаторы — все зависит от того, насколько вы уверены в своем представлении о правильном положении вещей и насколько последовательно вы готовы защищать свою точку зрения. Если же вы не планируете идти в политику, то все равно сможете влиять на то, какой будет наша страна, наш край и наш любимый Барнаул», – сказала Буевич.
По словам спикера БГД, активность жителей на выборах напрямую влияет на то, какой будет городская повестка и какие проекты получат поддержку — от благоустройства Барнаула до развития соцобъектов и спортивной инфраструктуры.
В школе № 113 им. Сергея Семенова лекцию по избирательному праву для 9–11-х классов провел депутат, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев. Он рассказал об основах системы, правах и ответственности гражданина и подчеркнул важность осознанного участия в выборах.
Также о том, как важны выборы, ребятам из школы № 63 рассказал депутат Павел Авкопашвили.
«Говорили о том, как выборы формируют нашу жизнь, от решений на местном уровне до федеральной политики. Особенно ценю живую дискуссию и вопросы от ребят – видно, что молодое поколение думает о будущем своей страны и готово в нем участвовать. Такие встречи — лучшая инвестиция в наше общее завтра», — отметил он.
Депутат Ирина Молчанова на встрече с учениками школы № 24 в стенах городской думы предложила игровую форму выборов.
«Мы не просто говорили о выборах и избирательном праве — мы в игровой форме разобрали, как это работает в реальной жизни», — рассказала Молчанова.
На уроках школьникам объясняли, как работает представительная власть и из чего складываются городские решения. Так, десятиклассники школы № 50 пообщались с депутатом Юрием Ряполовым — председателем Координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула. Он рассказал о формировании бюджета и истории Барнаульской городской Думы.
«Ребята очень активно себя вели, задавали очень много вопросов. Без затруднений, что меня порадовало, назвали и губернатора Алтайского края, и главу города, и председателя гордумы», — поделился Ряполов.
Впрочем, не только политика интересует молодежь, подчеркнул депутат. Ребята спрашивали, сколько стоит построить мост, водоочистную станцию, во сколько обходится содержание одного школьника в год.
В лицее № 86 встречу провел депутат, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко. Он рассказал об избирательных правах граждан и истории развития городской думы, а также ответил на вопросы школьников.
«Всегда интересно принимать участие в диалоге с молодежью. Приятно видеть, что подрастающее поколение обладает широким кругозором. Уверен, что они обязательно станут грамотными специалистами», — отметил он.
Городские темы и профессии
На встречах поднимали и вопросы, которые школьникам ближе всего, — развитие Барнаула и выбор будущего пути. В гимназии № 79 с ребятами беседовала председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева. Школьники говорили о туризме, новых музеях и исторической составляющей города.
«Интересный разговор получился. Говорили о необходимости открытия новых музеев и развития исторической составляющей. Я давно думаю о новом, современном путеводителе по Барнаулу. Нам есть что показать и предложить тем, кто приезжает», — рассказала Понкрашева.
Депутат Дмитрий Денисов встретился с учениками школы № 136. Он отметил, что многие ребята уже выбрали будущую профессию, а на встрече обсуждали профессиональный путь, депутатскую работу и инициативность.
«Хотят стать детским тренером, политиком, судьей и даже агрономом (согласитесь, последний вариант необычен для ученика городской школы). Причем свой выбор объясняют вполне аргументированно», — поделился народный избранник.
В лицее № 101 открытый диалог прошел с Дмитрием Мавлютовым. Обсуждали работу молодежного парламента Барнаула, раздельный сбор мусора и изменения в системе льготных проездных для школьников.
Также в рамках месячника молодого избирателя лекцию для 9–11-х классов в школе № 117 провел депутат Дмитрий Аганов.
17:00:59 06-02-2026
Т.е как жить и ни чего не делать, а кто это или бездельник, или депутат?
20:40:02 06-02-2026
К врачу не попасть , учеба недоступна, в магазине только побираться , денег ни на что не хватает. Два высших, а работы оплачиваемой достойно нет и не будет при капитализме!
21:25:29 06-02-2026
Гость (20:40:02 06-02-2026) К врачу не попасть , учеба недоступна, в магазине только поб... напишите, свои высшие, свой опыт - ну что бы оценка, что нет работы справедливой была
21:30:24 06-02-2026
Матасова че не пригласили рассказать?
07:36:06 07-02-2026
Омерзительно!
07:37:50 07-02-2026
да у нас политиков мало- надо всех подряд школьников принимать в политики и тогда страна семимильными шагами начнет развиваться.
11:49:10 07-02-2026
Депутат - это избранник из народа. Он сначала должен поработать в среде народа, с народом на рабочей должности, а уж потом идти и защищать интересы этого народа. Мальчонка 25 лет отроду никаким представителем быть не может, т.к. знаний нет, практики нет, взаимосвязи с коллективом нет. Ранее депутаты были именно из народа, они проходили определенный жизненный путь, становление.
11:53:52 07-02-2026
А рассказать как быть честным среди них просто некому.
11:59:48 07-02-2026
дурное дело, не хитрое.