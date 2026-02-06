"Инвестиция в завтра". Барнаульские депутаты рассказали школьникам, как стать политиками

Встречи с народными избранниками прошли в рамках месячника молодого избирателя

06 февраля 2026, 15:33, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: предоставлено пресс-службой БГД

Депутаты Барнаульской городской Думы провели серию встреч со школьниками и студентами. На парламентских уроках они рассказали, как устроена публичная власть, зачем участвовать в выборах и что входит в работу муниципального депутата. Занятия прошли в рамках месячника молодого избирателя.

Выборы и политика

Старт циклу встреч дала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич — ее парламентский урок посетили представители нескольких школ. Она рассказала, что участие в выборах важно и для тех, кто не планирует политическую карьеру.

«Среди вас сегодня могут быть будущие депутаты Государственной Думы, регионального парламента или губернаторы — все зависит от того, насколько вы уверены в своем представлении о правильном положении вещей и насколько последовательно вы готовы защищать свою точку зрения. Если же вы не планируете идти в политику, то все равно сможете влиять на то, какой будет наша страна, наш край и наш любимый Барнаул», – сказала Буевич.

По словам спикера БГД, активность жителей на выборах напрямую влияет на то, какой будет городская повестка и какие проекты получат поддержку — от благоустройства Барнаула до развития соцобъектов и спортивной инфраструктуры.

Иван Огнев (на фото слева) / Фото: предоставлено пресс-службой БГД

В школе № 113 им. Сергея Семенова лекцию по избирательному праву для 9–11-х классов провел депутат, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев. Он рассказал об основах системы, правах и ответственности гражданина и подчеркнул важность осознанного участия в выборах.

Также о том, как важны выборы, ребятам из школы № 63 рассказал депутат Павел Авкопашвили.

«Говорили о том, как выборы формируют нашу жизнь, от решений на местном уровне до федеральной политики. Особенно ценю живую дискуссию и вопросы от ребят – видно, что молодое поколение думает о будущем своей страны и готово в нем участвовать. Такие встречи — лучшая инвестиция в наше общее завтра», — отметил он. Павел Авкопашвили (на фото слева) / Фото из соцсетей депутата

Депутат Ирина Молчанова на встрече с учениками школы № 24 в стенах городской думы предложила игровую форму выборов.

«Мы не просто говорили о выборах и избирательном праве — мы в игровой форме разобрали, как это работает в реальной жизни», — рассказала Молчанова.

Ирина Молчанова / Фото из соцсетей депутата

На уроках школьникам объясняли, как работает представительная власть и из чего складываются городские решения. Так, десятиклассники школы № 50 пообщались с депутатом Юрием Ряполовым — председателем Координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула. Он рассказал о формировании бюджета и истории Барнаульской городской Думы.

«Ребята очень активно себя вели, задавали очень много вопросов. Без затруднений, что меня порадовало, назвали и губернатора Алтайского края, и главу города, и председателя гордумы», — поделился Ряполов.

Впрочем, не только политика интересует молодежь, подчеркнул депутат. Ребята спрашивали, сколько стоит построить мост, водоочистную станцию, во сколько обходится содержание одного школьника в год.

В лицее № 86 встречу провел депутат, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко. Он рассказал об избирательных правах граждан и истории развития городской думы, а также ответил на вопросы школьников.

«Всегда интересно принимать участие в диалоге с молодежью. Приятно видеть, что подрастающее поколение обладает широким кругозором. Уверен, что они обязательно станут грамотными специалистами», — отметил он.

Городские темы и профессии

На встречах поднимали и вопросы, которые школьникам ближе всего, — развитие Барнаула и выбор будущего пути. В гимназии № 79 с ребятами беседовала председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева. Школьники говорили о туризме, новых музеях и исторической составляющей города.

«Интересный разговор получился. Говорили о необходимости открытия новых музеев и развития исторической составляющей. Я давно думаю о новом, современном путеводителе по Барнаулу. Нам есть что показать и предложить тем, кто приезжает», — рассказала Понкрашева.

Дмитрий Денисов / Фото из соцсетей депутата

Депутат Дмитрий Денисов встретился с учениками школы № 136. Он отметил, что многие ребята уже выбрали будущую профессию, а на встрече обсуждали профессиональный путь, депутатскую работу и инициативность.

«Хотят стать детским тренером, политиком, судьей и даже агрономом (согласитесь, последний вариант необычен для ученика городской школы). Причем свой выбор объясняют вполне аргументированно», — поделился народный избранник.

В лицее № 101 открытый диалог прошел с Дмитрием Мавлютовым. Обсуждали работу молодежного парламента Барнаула, раздельный сбор мусора и изменения в системе льготных проездных для школьников.

Также в рамках месячника молодого избирателя лекцию для 9–11-х классов в школе № 117 провел депутат Дмитрий Аганов.

Дмитрий Аганов / Фото из соцсетей депутата