Ремонт дорог и благоустройство. Депутаты БГД выполнили десятки наказов барнаульцев

Депутаты Барнаульской городской Думы за время работы восьмого созыва с сентября 2022 года исполнили десятки наказов жителей, которые поступили во время предвыборной кампании и традиционных приемов граждан. Каких именно – рассказали в пресс-службе БГД.

Какие наказы получают депутаты?

Большинство просьб от жителей касается городской среды. Например, в Октябрьском районе города (зоны ответственности депутатов распределены по районам), по данным на конец 2025 года, в работе было 107 наказов. Почти половина из них – по поводу асфальтирования и ремонта дорог. Кстати, в прошлом году этому вопросу уделяли особое внимание: на улицах Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Димитрова отремонтировали дороги. Каждый пятый наказ касался благоустройства, в прошлом году обновление получили участки улиц Чудненко, Школьной, Цаплина и других.

Кроме того, жители просят обратить внимание на необходимость санитарной обрезки деревьев, проведения уличного освещения.

В Центральном районе Барнаула тоже немалая часть наказов была связана с дорожной инфраструктурой: в числе уже выполненных работ – асфальтирование, ремонт моста, установка светофоров, грейдирование и покрытие щебнем дорог в пригороде. Кроме того, в прошлом году в районе благодаря четкой работе властей отремонтировали первую поликлинику. В списке исполненных наказов также газификация микрорайона Затон, перевод котельной на газ в Спортивной школе олимпийского резерва № 2 и установка оборудования по очистке воды на ст. Ползуново.

В Индустриальном районе с начала работы восьмого созыва депутаты БГД добились исполнения 27 наказов. Например, в прошлом году построили водоотводный вал на пересечении улиц Балтийской и Шумакова, а рядом с зоопарком и парком "Лесная сказка" обустроили долгожданные дорожки для пешеходов с освещением. Также благодаря содействию депутатов на Сиреневом бульваре теперь растут деревья, есть лавочки и асфальтированный тротуар.

Железнодорожный район Барнаула тоже может похвастаться новым асфальтом на улицах Бородкина, Проездной, Бийской, Дорожной, Главной, а также на остановке "Краевая спортивная школа" по ул. Северо-Западной.

И, наконец, Ленинский район. За три с небольшим года удалось добиться исполнения 24 наказов. Половина из них пришлась на 2025-й. В том числе обновление стадиона при гимназии № 79, на который направили 3 млн рублей по программе инициативного бюджетирования.

А на ул. Юрина, 202, построили детскую площадку за 18,6 млн рублей по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула". И тоже при поддержке народных избранников.

Почему важно обратиться к депутату?

По словам спикера Барнаульской городской Думы Галины Буевич, местные депутаты – первое звено представительной власти. И именно депутаты на постоянной связи с горожанами.

«На первый взгляд, масштаб отдельных наших задач может казаться не столь большим: здесь нужно сделать тротуар, на соседней улице – освещение или отремонтировать стадион. При этом есть и сложные наказы, которые удается решить только с помощью краевых и федеральных средств», – подчеркнула председатель БГД.

И добавила, что за два неполных года до конца действующего созыва депутатам предстоит реализовать еще немало предложений от горожан.

Как ранее сообщал amic.ru, в БГД 40 депутатов. Есть несколько вариантов найти того народного избранника, который отвечает именно за ваш район, и обратиться к нему. Например, на сайте гордумы в этом разделе. Подробнее о том, как выбирают депутатов и как с ними потом связаться, – читайте в материале на amic.ru.