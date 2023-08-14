Истории в Telegram скоро будут бесплатны для всех
Мессенджер начал постепенное изменение
14 августа 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в будущем его продукт будет возглавлять все инновации. Об этом он сказал в честь десятилетия приложения.
20 июня в Telegram появилась возможность публиковать истории, однако воспользоваться ею могли только обладатели подписки "Премиум".
Дуров рассказал, что постепенно функцию внедряют и для обычных пользователей. Он добавил, что лишь благодаря "сарафанному радио" Telegram набрал больше 800 миллионов пользователей.
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