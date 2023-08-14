Истории в Telegram скоро будут бесплатны для всех

Мессенджер начал постепенное изменение

14 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в будущем его продукт будет возглавлять все инновации. Об этом он сказал в честь десятилетия приложения.

20 июня в Telegram появилась возможность публиковать истории, однако воспользоваться ею могли только обладатели подписки "Премиум".

Дуров рассказал, что постепенно функцию внедряют и для обычных пользователей. Он добавил, что лишь благодаря "сарафанному радио" Telegram набрал больше 800 миллионов пользователей.