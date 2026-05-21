Историка моды Александра Васильева хотят объявить иноагентом

Причиной стали переводы от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации

21 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Александр Васильев / Фото: соцсети историка моды

Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев, который живет во Франции, оказался в центре скандала. Его требуют признать иноагентом из‑за переводов от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации. Об этом сообщает "Абзац".

По словам адвоката Станислава Вершинина, самого факта получения денег от граждан Украины недостаточно для включения в реестр иноагентов.

«Минюст неоднократно указывал: нужна совокупность — "иностранное финансирование + политическая деятельность". Александр Васильев не зарегистрирован как кандидат, не участвует в публичных политических акциях, не выступает с критикой внутренней или внешней политики РФ как системной деятельностью. По закону обычная образовательная или экспертная деятельность, не направленная на изменение госполитики, не подпадает под "политическую деятельность"», — пояснил эксперт.

Юрист отметил, что хотя шансы Васильева получить статус иноагента невелики, определенный риск все же существует.