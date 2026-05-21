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Историка моды Александра Васильева хотят объявить иноагентом

Причиной стали переводы от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации

21 мая 2026, 10:45, ИА Амител

Александр Васильев / Фото: соцсети историка моды
Александр Васильев / Фото: соцсети историка моды

Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев, который живет во Франции, оказался в центре скандала. Его требуют признать иноагентом из‑за переводов от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации. Об этом сообщает "Абзац".

По словам адвоката Станислава Вершинина, самого факта получения денег от граждан Украины недостаточно для включения в реестр иноагентов.

«Минюст неоднократно указывал: нужна совокупность — "иностранное финансирование + политическая деятельность". Александр Васильев не зарегистрирован как кандидат, не участвует в публичных политических акциях, не выступает с критикой внутренней или внешней политики РФ как системной деятельностью. По закону обычная образовательная или экспертная деятельность, не направленная на изменение госполитики, не подпадает под "политическую деятельность"», — пояснил эксперт.

Юрист отметил, что хотя шансы Васильева получить статус иноагента невелики, определенный риск все же существует.

«[Признание иноагентом возможно], если Минюст сочтет саму постановку исторических лекций о моде, связанных с переосмыслением роли России или Украины (например, о происхождении национальных костюмов), как формирование общественного мнения в политически чувствительной сфере. Это крайне спорно и противоречит букве закона», — заключил Вершинин.

       

Комментарии 8

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Гость

10:47:54 21-05-2026

Почему во Франции живет? Другого за перевод уже бы размотали по полной, а тут эксперт еще поясняет...

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Гость

10:57:26 21-05-2026

скользкий типец

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Гость

12:33:50 21-05-2026

Гость (10:57:26 21-05-2026) скользкий типец... не то что скользкий, а какой то омерзительный, прааативный. Стареть нужно с достоинством, а этот молодится до неприличия.

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Гость

11:00:56 21-05-2026

ДА признайте уже всю страну иноагентами и экстремистами. И собирайте штрафы.

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Гость

11:25:38 21-05-2026

Гость (11:00:56 21-05-2026) ДА признайте уже всю страну иноагентами и экстремистами. И с... Зачем штрафы. Надо просто обязать каждого гражданина платить ежедневную подать. И все. А то еще ж надо всех объявить, потом найти, за что штрафовать. Они еще эти штрафы опротестовать попытаются. Сплошная работа для государевых людей. А тут все просто - плати, и никаких гвоздей.

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Гость

12:17:45 21-05-2026

Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, выполняющий целенаправленно задание по подрыву нашего государства. Не?
Галкин или Пугачёва что-то хрюкнули из-за рубежа, обидное смешное и сразу стали иноагентами. Какие с них агенты. Настоящего действующего инагента вы никогда не увидите и не узнаете о нём, это секретные службы и дела.

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Гость

13:11:48 21-05-2026

Гость (12:17:45 21-05-2026) Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, в... А это так принято счас - всё называть не своими словами.

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Гость

14:09:32 21-05-2026

Гость (12:17:45 21-05-2026) Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, в... Дак щас и террористы-экстремисты измельчали относительно царских времён: не рвут никого зарядами, не стрыляют, а только лайками ласкают друг друга

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