Историка моды Александра Васильева хотят объявить иноагентом
Причиной стали переводы от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации
21 мая 2026, 10:45, ИА Амител
Бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев, который живет во Франции, оказался в центре скандала. Его требуют признать иноагентом из‑за переводов от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации. Об этом сообщает "Абзац".
По словам адвоката Станислава Вершинина, самого факта получения денег от граждан Украины недостаточно для включения в реестр иноагентов.
«Минюст неоднократно указывал: нужна совокупность — "иностранное финансирование + политическая деятельность". Александр Васильев не зарегистрирован как кандидат, не участвует в публичных политических акциях, не выступает с критикой внутренней или внешней политики РФ как системной деятельностью. По закону обычная образовательная или экспертная деятельность, не направленная на изменение госполитики, не подпадает под "политическую деятельность"», — пояснил эксперт.
Юрист отметил, что хотя шансы Васильева получить статус иноагента невелики, определенный риск все же существует.
«[Признание иноагентом возможно], если Минюст сочтет саму постановку исторических лекций о моде, связанных с переосмыслением роли России или Украины (например, о происхождении национальных костюмов), как формирование общественного мнения в политически чувствительной сфере. Это крайне спорно и противоречит букве закона», — заключил Вершинин.
10:47:54 21-05-2026
Почему во Франции живет? Другого за перевод уже бы размотали по полной, а тут эксперт еще поясняет...
10:57:26 21-05-2026
скользкий типец
12:33:50 21-05-2026
Гость (10:57:26 21-05-2026) скользкий типец... не то что скользкий, а какой то омерзительный, прааативный. Стареть нужно с достоинством, а этот молодится до неприличия.
11:00:56 21-05-2026
ДА признайте уже всю страну иноагентами и экстремистами. И собирайте штрафы.
11:25:38 21-05-2026
Гость (11:00:56 21-05-2026) ДА признайте уже всю страну иноагентами и экстремистами. И с... Зачем штрафы. Надо просто обязать каждого гражданина платить ежедневную подать. И все. А то еще ж надо всех объявить, потом найти, за что штрафовать. Они еще эти штрафы опротестовать попытаются. Сплошная работа для государевых людей. А тут все просто - плати, и никаких гвоздей.
12:17:45 21-05-2026
Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, выполняющий целенаправленно задание по подрыву нашего государства. Не?
Галкин или Пугачёва что-то хрюкнули из-за рубежа, обидное смешное и сразу стали иноагентами. Какие с них агенты. Настоящего действующего инагента вы никогда не увидите и не узнаете о нём, это секретные службы и дела.
13:11:48 21-05-2026
Гость (12:17:45 21-05-2026) Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, в... А это так принято счас - всё называть не своими словами.
14:09:32 21-05-2026
Гость (12:17:45 21-05-2026) Инагент- это по идее агент, то есть иностранный разведчик, в... Дак щас и террористы-экстремисты измельчали относительно царских времён: не рвут никого зарядами, не стрыляют, а только лайками ласкают друг друга