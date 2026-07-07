Из Алтайского края в Китай отправили более двух тысяч тонн куриных крыльев и лапок

Помимо куриной продукции, в Поднебесную поставляют корма, мед и плавленый сыр

07 июля 2026, 11:51, ИА Амител

Продукция птицеводства / Фото: Россельхознадзор Алтайского края

За первые шесть месяцев года из Алтайского края в Китай уехали 83 партии куриных крыльев и лапок — всего 2241 тонна. Все это отправили под контролем специалистов Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Перед отправкой каждую партию внимательно проверяли: инспекторы осматривали товар, сверяли документы и проводили лабораторные исследования. После чего на груз оформляли специальные ветеринарные сертификаты — без них экспорт невозможен.

Изготавливает продукцию одно из алтайских предприятий, которое прошло необходимую проверку и попало в список производителей, допущенных к поставкам в Китай.

Кроме куриного мяса, из края в Китай везут корма, кормовые добавки, мед и плавленый сыр. Всего с начала года в Поднебесную под контролем Россельхознадзора отправили около 80 тысяч тонн продукции животноводства.