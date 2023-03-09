Из Барнаула в Черепаново будет ездить новый электропоезд с хорошими сиденьями

В вагонах есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха

09 марта 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: altapress.ru со ссылкой на ЗСЖД

В пятницу, 10 марта, новый электропоезд серии ЭП3Д выйдет в рейс по маршруту Барнаул – Черепаново, сообщает мэрия.

"Электропоезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест. В вагонах установлены сиденья новой конструкции. Есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха, улучшена шумоизоляция", – говорится в сообщении.

В вагонах есть крепления для велосипедов и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств.

Также вагоны оснащены четырьмя подъёмниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Предусмотрены места для крепления таких кресел, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.