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Из Барнаула в Черепаново будет ездить новый электропоезд с хорошими сиденьями

В вагонах есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха

09 марта 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: altapress.ru со ссылкой на ЗСЖД
Фото: altapress.ru со ссылкой на ЗСЖД

В пятницу, 10 марта, новый электропоезд серии ЭП3Д выйдет в рейс по маршруту Барнаул – Черепаново, сообщает мэрия.

"Электропоезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест. В вагонах установлены сиденья новой конструкции. Есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха, улучшена шумоизоляция", – говорится в сообщении.

В вагонах есть крепления для велосипедов и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств.

Также вагоны оснащены четырьмя подъёмниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Предусмотрены места для крепления таких кресел, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

Комментарии 8

  • Да ничего до Черепаново ездить не будет. Как обычно, пустят скотовозку ободранную.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ласточка, которая так и не полетела.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Интересно посмотреть, где это ободранные скотовозки ездят до Черепаново. Покажите хоть одну. Прежде, чем что-то ляпнуть, подумайте. Живем по черепановскому направлении и уже дааавно ходит нормальные электрички.
    09 марта, Гость   Ответить
  • где это ободранные скотовозки ездят до Черепаново**** ну ободрали его пару раз в электричке. кем и кто обдирали он уже и не помнит. кричит, скоты меня ***** всяко разно.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Когда на Камень нормальную электричку с биотуалетом пустят? 4 часа в пути...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ну и что? Два часа комфорта до черепаново, а дальше то еще два и там всегда сарай
    09 марта, Гость   Ответить
  • > Два часа комфорта до черепаново, а дальше то еще два и там всегда сарай Так там уже не алтайская электричка, а новосибирская. Какие вопросы к алтайской новости про алтайский поезд? Спрашивайте с новосибирцев, в связи с чем они не покупают новые поезда.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В новосибе всегда были электрички хуже барнаульских. Также как и трамваи, троллейбусы, городские автобусы и междугородние автобусы. С чем это связано неизвестно. Будто Барнаул богаче
    10 марта, Гость   Ответить
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