Из Барнаула в Черепаново будет ездить новый электропоезд с хорошими сиденьями
В вагонах есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха
09 марта 2023, 15:53, ИА Амител
В пятницу, 10 марта, новый электропоезд серии ЭП3Д выйдет в рейс по маршруту Барнаул – Черепаново, сообщает мэрия.
"Электропоезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 640 посадочных мест. В вагонах установлены сиденья новой конструкции. Есть климатический контроль с системой обеззараживания воздуха, улучшена шумоизоляция", – говорится в сообщении.
В вагонах есть крепления для велосипедов и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств.
Также вагоны оснащены четырьмя подъёмниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Предусмотрены места для крепления таких кресел, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.
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