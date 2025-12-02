Из-за аномально теплой зимы на россиян начали нападать осы
Насекомые не впали в спячку вовремя и стали агрессивными
02 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
Необычно теплая погода спровоцировала нападения ос на жителей России. Насекомые не могут впасть в спячку и проявляют повышенную агрессию.
По информации Shot, люди, проживающие в центральных и южных регионах России, сообщают о нетипичной для поздней осени активности ос. По словам пострадавших, "раздраженные" насекомые жалят в область затылка, рук и лица. В отдельных случаях укусы вызывают аллергические реакции.
Как правило, осы впадают в состояние спячки в конце октября – начале ноября. Однако из-за аномально теплой осени в этом году их естественный цикл нарушился. Агрессия насекомых вызвана стрессом из-за перемены погодных условий и нехватки питания, поскольку большая часть рабочих особей, отвечающих за добычу еды, уже погибла.
09:30:44 03-12-2025
Во, во, сам видел) и не только осы, еще мопсы почему-то не легли в спячку...
11:17:02 03-12-2025
Лука Ю (09:30:44 03-12-2025) Во, во, сам видел) и не только осы, еще мопсы почему-то не л... это не осы, просто пчелы. билайн вообще чудит в этом годе.