Не помогают специальные спреи. Российские туристы страдают от песчаных мух в индийском Гоа

13 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Покусанная нога туристки / Фото: "Shot Проверка"

Российские туристы в Гоа начали массово жаловаться на укусы песчаных мух, которые вызывают сильный зуд, воспаление и ярко-красные волдыри, не проходящие по несколько дней.

Как сообщает "Shot Проверка", особенно часто страдают любители вечерних купаний – именно в это время насекомые наиболее активны. Песчаные мухи обитают в прибрежных зонах и нападают на людей после захода солнца. В городской черте к ним добавляются москиты, которые атакуют отдыхающих даже в гостиницах и кафе.

Путешественники отмечают, что стандартные антигистаминные препараты и привезенные из России репелленты не помогают. Местные жители и российские эмигранты, давно живущие в Индии, советуют обращаться в местные аптеки: только там можно приобрести действительно эффективные средства, которые рекомендуют фармацевты, увидев следы укусов.

Ранее сообщалось, что у россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.