Не помогают специальные спреи. Российские туристы страдают от песчаных мух в индийском Гоа

Насекомые обитают в прибрежных зонах и нападают на людей после захода солнца

13 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Покусанная нога туристки / Фото: "Shot Проверка"
Покусанная нога туристки / Фото: "Shot Проверка"

Российские туристы в Гоа начали массово жаловаться на укусы песчаных мух, которые вызывают сильный зуд, воспаление и ярко-красные волдыри, не проходящие по несколько дней.

Как сообщает "Shot Проверка", особенно часто страдают любители вечерних купаний – именно в это время насекомые наиболее активны. Песчаные мухи обитают в прибрежных зонах и нападают на людей после захода солнца. В городской черте к ним добавляются москиты, которые атакуют отдыхающих даже в гостиницах и кафе.

Путешественники отмечают, что стандартные антигистаминные препараты и привезенные из России репелленты не помогают. Местные жители и российские эмигранты, давно живущие в Индии, советуют обращаться в местные аптеки: только там можно приобрести действительно эффективные средства, которые рекомендуют фармацевты, увидев следы укусов.

Ранее сообщалось, что у россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

10:09:09 13-11-2025

эта гоа всегда бичевней была

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:25 13-11-2025

Гость (10:09:09 13-11-2025) эта гоа всегда бичевней была... Ну это вы там явно не были. Даже в самых скромных местах там не хуже чем в Сочи. Но на побережье есть отели мировых сетей , 70 км песчаных пляжей и т.д. и т.п

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:14 13-11-2025

Гость (10:28:25 13-11-2025) Ну это вы там явно не были. Даже в самых скромных местах там... 2009 год, ну коровьи лепехи на пляже.как сейчас конечно не знаю, но своими глазами видел

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:10:36 13-11-2025

фу, сегодня я окрочка есть не смогу...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:44 13-11-2025

На Гоа? Ничего страшного, просто мухи доедают предателей.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:26 13-11-2025

А отдыхать дома не пробовали? Или привычка таскаться по экзотическим морям не искоренима?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:59 13-11-2025

Гость (10:18:26 13-11-2025) А отдыхать дома не пробовали? Или привычка таскаться по экзо... На острове "помазкин" пляж закрыли.
"Водный мир" в этом году по-моему не открывали даже.
Где-то ещё неподалеку покупаться в океане можно?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:26 13-11-2025

Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Не можешь покупаться - не покупайся

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:22 13-11-2025

Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Тем более зимой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:07:44 13-11-2025

Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Открывали Водный мир, отлично там провели почти все то время летом,когда было тепло. Самый демократичный ценник и отличный пляж, по сравнению с другими коммерческими объектами для купания.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:38 13-11-2025

гость (15:07:44 13-11-2025) Открывали Водный мир, отлично там провели почти все то время... Жэсть... Как же вам для счастья мало нужно...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:59 13-11-2025

НАМ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ! К чему глумиться над народом подобными статьями??? Ох далеко не у всех есть возможность путешествовать!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:03 13-11-2025

Гость (10:21:59 13-11-2025) НАМ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ! К чему глумиться над народом подобными... 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:40 13-11-2025

Гость (12:55:03 13-11-2025) 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?... Ты в каких годах застрял? Сейчас посмотрел Гоа с БРН на неделю на 2х от 200 . Или за 37 как раз и есть те бедолаги, которых мухи доедают?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:01 13-11-2025

Гость (13:29:40 13-11-2025) Ты в каких годах застрял? Сейчас посмотрел Гоа с БРН на неде... На ГОА нет с БРН, или ты смотрел через Австралию?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:36 13-11-2025

Гость (12:55:03 13-11-2025) 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?... Обское?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:28:52 13-11-2025

Сидите дома и не нойте. Мухи кусают гляди ка..

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:18 13-11-2025

Мне их пожалеть? Да пусть их там хоть до костей прожрут. В России не отдыхается? Тогда и ныть нечего

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:46 13-11-2025

Пускай лучше мухи едят, чем комары малярийные, клещи энцефалитные или бешенные крысы.

  1 Нравится
Ответить
