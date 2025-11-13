Не помогают специальные спреи. Российские туристы страдают от песчаных мух в индийском Гоа
Насекомые обитают в прибрежных зонах и нападают на людей после захода солнца
13 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
Российские туристы в Гоа начали массово жаловаться на укусы песчаных мух, которые вызывают сильный зуд, воспаление и ярко-красные волдыри, не проходящие по несколько дней.
Как сообщает "Shot Проверка", особенно часто страдают любители вечерних купаний – именно в это время насекомые наиболее активны. Песчаные мухи обитают в прибрежных зонах и нападают на людей после захода солнца. В городской черте к ним добавляются москиты, которые атакуют отдыхающих даже в гостиницах и кафе.
Путешественники отмечают, что стандартные антигистаминные препараты и привезенные из России репелленты не помогают. Местные жители и российские эмигранты, давно живущие в Индии, советуют обращаться в местные аптеки: только там можно приобрести действительно эффективные средства, которые рекомендуют фармацевты, увидев следы укусов.
Ранее сообщалось, что у россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.
эта гоа всегда бичевней была
10:28:25 13-11-2025
Гость (10:09:09 13-11-2025) эта гоа всегда бичевней была... Ну это вы там явно не были. Даже в самых скромных местах там не хуже чем в Сочи. Но на побережье есть отели мировых сетей , 70 км песчаных пляжей и т.д. и т.п
12:11:14 13-11-2025
Гость (10:28:25 13-11-2025) Ну это вы там явно не были. Даже в самых скромных местах там... 2009 год, ну коровьи лепехи на пляже.как сейчас конечно не знаю, но своими глазами видел
10:10:36 13-11-2025
фу, сегодня я окрочка есть не смогу...
10:16:44 13-11-2025
На Гоа? Ничего страшного, просто мухи доедают предателей.
10:18:26 13-11-2025
А отдыхать дома не пробовали? Или привычка таскаться по экзотическим морям не искоренима?
10:24:59 13-11-2025
Гость (10:18:26 13-11-2025) А отдыхать дома не пробовали? Или привычка таскаться по экзо... На острове "помазкин" пляж закрыли.
"Водный мир" в этом году по-моему не открывали даже.
Где-то ещё неподалеку покупаться в океане можно?
10:44:26 13-11-2025
Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Не можешь покупаться - не покупайся
14:00:22 13-11-2025
Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Тем более зимой
15:07:44 13-11-2025
Гость (10:24:59 13-11-2025) На острове "помазкин" пляж закрыли."Водный мир" в этом г... Открывали Водный мир, отлично там провели почти все то время летом,когда было тепло. Самый демократичный ценник и отличный пляж, по сравнению с другими коммерческими объектами для купания.
15:15:38 13-11-2025
гость (15:07:44 13-11-2025) Открывали Водный мир, отлично там провели почти все то время... Жэсть... Как же вам для счастья мало нужно...
10:21:59 13-11-2025
НАМ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ! К чему глумиться над народом подобными статьями??? Ох далеко не у всех есть возможность путешествовать!
12:55:03 13-11-2025
Гость (10:21:59 13-11-2025) НАМ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ! К чему глумиться над народом подобными... 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?
13:29:40 13-11-2025
Гость (12:55:03 13-11-2025) 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?... Ты в каких годах застрял? Сейчас посмотрел Гоа с БРН на неделю на 2х от 200 . Или за 37 как раз и есть те бедолаги, которых мухи доедают?
14:06:01 13-11-2025
Гость (13:29:40 13-11-2025) Ты в каких годах застрял? Сейчас посмотрел Гоа с БРН на неде... На ГОА нет с БРН, или ты смотрел через Австралию?
14:52:36 13-11-2025
Гость (12:55:03 13-11-2025) 37 тысяч за год не можете накопить для поездки на море?... Обское?
11:28:52 13-11-2025
Сидите дома и не нойте. Мухи кусают гляди ка..
13:22:18 13-11-2025
Мне их пожалеть? Да пусть их там хоть до костей прожрут. В России не отдыхается? Тогда и ныть нечего
17:03:46 13-11-2025
Пускай лучше мухи едят, чем комары малярийные, клещи энцефалитные или бешенные крысы.