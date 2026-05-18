К Земле приближаются два астероида размером с челябинский метеорит

Оба небесных тела не несут опасности для планеты

18 мая 2026, 23:32, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

Два астероида размером примерно с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей, однако угрозы для планеты они не представляют. Об этом сообщили ученые Российской академии наук, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, один из астероидов пройдет на расстоянии около 230 тысяч километров от Земли, второй приблизится примерно до 91 тысячи километров.

Ученые подчеркнули, что оба небесных тела не несут опасности для планеты.

«Как известно, неопределенность движения (и вытекающие из нее риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли. В данном случае за несколько часов до прохождения никакая сила в природе, кроме божественной, не способна изменить движение астероидов и направить их на Землю», — отметили специалисты.

Размер каждого из астероидов оценивается примерно в 20 метров. По словам ученых, они являются почти полными "близнецами" челябинского метеорита, который вошел в атмосферу Земли в феврале 2013 года.