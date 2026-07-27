Билайн модернизировал связь в Чарышском районе

Оператор увеличил покрытие и емкость сети 4G

27 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xrF7CE

Специалист. Базовая станция / Фото: Билайн

Билайн продолжает развивать покрытие 4G ("Джи") на туристических территориях Алтайского края. Инженеры компании провели модернизацию базовой станции в селе Чарышском, чтобы обеспечить стабильную работу мобильного интернета при росте нагрузки в туристический сезон.

Технические специалисты оператора внедрили в работу базовой станции технологии MIMO (МИМО, множественный вход — множественный выход) и агрегации частот для повышения емкости сети в курортной зоне. Технология позволяет заметно повысить пропускную способность сети за счет использования нескольких антенн на базовой станции, а агрегация частот дает возможность объединять несколько частотных диапазонов для передачи данных, фактически увеличивая "ширину канала" для абонента.

«Благодаря обеим технологиям сеть эффективнее справляется с пиковыми объемами трафика: даже при большом количестве подключенных устройств скорость передачи данных остается стабильно высокой, а соединение — надежным. Большая емкость позволяет клиентам свободно пользоваться всеми цифровыми сервисами — от видеосвязи до онлайн-навигации, что особенно важно для абонентов, путешествующих по Алтайскому краю», — отметил директор филиала Билайн Алексей Мартынов.

Кроме того, технические специалисты обеспечили покрытие 4G на территории популярного у туристов и местных жителей озера Белого. С надежным 4G отдыхающие могут сделать красивое фото на память и сразу поделиться им с близкими, оплатить онлайн услуги и товары, а также разнообразить отдых прослушиванием музыки и аудиокниг.

Вместе с мобильным интернетом "четвертого поколения" клиентам также доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ" — голос поверх LTE). Технология VoLTE открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно, а голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

Чарышский район — одно из популярных направлений для отдыха в Алтайском крае: сюда приезжают ради живописных горных маршрутов, сплавов по реке Чарыш и спокойного отдыха на природе. Для таких территорий надежная связь — не только вопрос комфорта, но и элемент безопасности: она дает возможность оставаться на связи с близкими, пользоваться навигацией, оплачивать онлайн товары и услуги.

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