Психиатр рассказал, как часто нужно уходить в отпуск для душевного здоровья

Важна не только длительность, но и качество отпуска

08 июня 2026, 12:05, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сколько отпусков необходимо человеку для душевного покоя и поддержания здоровья, рассказал РИА Новости врач-психиатр Александр Сергиевич. По его словам, отдых должен быть регулярным.

«Первое золотое правило — ни в коем случае не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность», — объяснил эксперт.

Регулярные и небольшие отпуска помогают снизить эмоциональную нагрузку, если начинается выгорание, отметил врач. Благодаря этому человеку становится легче справляться с ежедневными стрессами.

Особенно это касается работников, у которых меньше двух выходных в неделю.