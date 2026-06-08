Психиатр рассказал, как часто нужно уходить в отпуск для душевного здоровья
Важна не только длительность, но и качество отпуска
08 июня 2026, 12:05, ИА Амител
Сколько отпусков необходимо человеку для душевного покоя и поддержания здоровья, рассказал РИА Новости врач-психиатр Александр Сергиевич. По его словам, отдых должен быть регулярным.
«Первое золотое правило — ни в коем случае не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность», — объяснил эксперт.
Регулярные и небольшие отпуска помогают снизить эмоциональную нагрузку, если начинается выгорание, отметил врач. Благодаря этому человеку становится легче справляться с ежедневными стрессами.
Особенно это касается работников, у которых меньше двух выходных в неделю.
«Есть ряд публикаций о том, что два выходных — это тот критический минимум, который необходим человеку для восстановления», — добавил Александр Сергиевич.
12:08:46 08-06-2026
тема не раскрыта, как часто?
17:10:57 08-06-2026
Гость (12:08:46 08-06-2026) тема не раскрыта, как часто?... желательно бы каждый месяц с выплатой отпускных.
12:33:34 08-06-2026
Из отпуска выходить нельзя!!! Будет душевно и спокойно!!!
12:34:12 08-06-2026
Прям мысли мои прочитал, тоже хочу на недельку пойти отдохнуть.
13:12:37 08-06-2026
никто так не нуждается в отпуске как человек вышедший из отпуска
13:55:33 08-06-2026
Главное, надо чтобы было на что отдохнуть, а так это блаблабла...
14:56:11 08-06-2026
Туповатые иксперды все пихают "выгорание". Доказано,что это всё чушь.
15:21:42 08-06-2026
Гость (14:56:11 08-06-2026) Туповатые иксперды все пихают "выгорание". Доказано,что это ...
Пруфы или ты депутат?
18:03:46 08-06-2026
Гость (15:21:42 08-06-2026) Пруфы или ты депутат?... Я тебе гуглить должен? Сам справишься. Или выгорел?
20:11:52 08-06-2026
Не ходил в нормальный отпуск лет 10. В итоге в этом году перегрелся, уволился и работать нет больше желания вообще. Ну и денег соответственно тоже нет )