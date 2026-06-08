НОВОСТИЗдоровье

Психиатр рассказал, как часто нужно уходить в отпуск для душевного здоровья

Важна не только длительность, но и качество отпуска

08 июня 2026, 12:05, ИА Амител

Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Отпуск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сколько отпусков необходимо человеку для душевного покоя и поддержания здоровья, рассказал РИА Новости врач-психиатр Александр Сергиевич. По его словам, отдых должен быть регулярным. 

«Первое золотое правило — ни в коем случае не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность», — объяснил эксперт.

Регулярные и небольшие отпуска помогают снизить эмоциональную нагрузку, если начинается выгорание, отметил врач. Благодаря этому человеку становится легче справляться с ежедневными стрессами.

Особенно это касается работников, у которых меньше двух выходных в неделю. 

«Есть ряд публикаций о том, что два выходных — это тот критический минимум, который необходим человеку для восстановления», — добавил Александр Сергиевич.

В ожидании отпуска / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

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Здоровье советы эксперта отпуск
       

Комментарии 10

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Гость

12:08:46 08-06-2026

тема не раскрыта, как часто?

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Гость

17:10:57 08-06-2026

Гость (12:08:46 08-06-2026) тема не раскрыта, как часто?... желательно бы каждый месяц с выплатой отпускных.

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Кость

12:33:34 08-06-2026

Из отпуска выходить нельзя!!! Будет душевно и спокойно!!!

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Иванна

12:34:12 08-06-2026

Прям мысли мои прочитал, тоже хочу на недельку пойти отдохнуть.

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Гость

13:12:37 08-06-2026

никто так не нуждается в отпуске как человек вышедший из отпуска

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гость

13:55:33 08-06-2026

Главное, надо чтобы было на что отдохнуть, а так это блаблабла...

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Гость

14:56:11 08-06-2026

Туповатые иксперды все пихают "выгорание". Доказано,что это всё чушь.

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Гость

15:21:42 08-06-2026

Гость (14:56:11 08-06-2026) Туповатые иксперды все пихают "выгорание". Доказано,что это ...
Пруфы или ты депутат?

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Гость

18:03:46 08-06-2026

Гость (15:21:42 08-06-2026) Пруфы или ты депутат?... Я тебе гуглить должен? Сам справишься. Или выгорел?

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Гость

20:11:52 08-06-2026

Не ходил в нормальный отпуск лет 10. В итоге в этом году перегрелся, уволился и работать нет больше желания вообще. Ну и денег соответственно тоже нет )

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