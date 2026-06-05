Жители Алтая "перегорели" больше всего в России и исчерпали отпуск еще до начала лета
Четверть жителей края уже побывали в отпуске, но часть отпускных дней смогли сохранить
05 июня 2026, 16:20, ИА Амител
Половина работающих жителей Алтайского края еще не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году — об этом говорят результаты исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
«К началу лета 12% респондентов уже полностью использовали все положенные отпускные дни. В целом по стране этот показатель находится на уровне 5%. Среди регионов РФ наибольшая доля тех, кто уже исчерпал отпуск, зафиксирована в Алтайском крае и Омской области — по 12%», — говорится в исследовании.
27% жителей края уже побывали в отпуске в 2026 году, но часть отпускных дней у них еще сохранилась.
Еще 51% опрошенных в Алтайском крае с начала года ни разу не уходили в отпуск. В целом по стране этот показатель находится на аналогичном уровне. Наиболее "экономно" к использованию отпускных дней подходят жители Пермского края, там 64% респондентов еще не брали отпуск в этом году. Среди сибирских регионов самый высокий показатель отмечен в Кемеровской области — 53%.
«Чаще всего работники Алтайского края стараются брать отпуск в летние месяцы: 45% предпочитают июль, 43% — август, столько же (43%) — июнь. Кроме того, пользуются спросом "теплые" сентябрь (35%) и май (18%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — это декабрь и февраль (по 6% соответственно). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней в феврале отпускные могут не оправдать ожиданий», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru
На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы "Наука, образование" чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)".
«В течение года россияне предпочитают короткие путешествия на выходные и праздничные дни — для них это возможность быстро сменить обстановку и перезагрузиться без длительного отрыва от работы. Однако именно лето остается главным сезоном для продолжительного отдыха: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от семи дней», — добавляет Ирина Козлова, управляющий директор сервиса "Островок".
16:49:08 05-06-2026
Как раки варёные, больно смотреть. Неужели совсем нет инстинкта самосохранения?
17:15:54 05-06-2026
О, это про меня
21:44:17 05-06-2026
это видимо ро работяг. эти да, наемники они все уже вычерпали))) но я с такими не кнтактировал лет 30, не очень понимаю как там что в этом слое, капитализм же
12:07:43 06-06-2026
Это про офисный планктон, который тяжелее своей задницы и ручки с бумажкой ничего не поднимает.