Жители Алтая "перегорели" больше всего в России и исчерпали отпуск еще до начала лета

Четверть жителей края уже побывали в отпуске, но часть отпускных дней смогли сохранить

05 июня 2026, 16:20, ИА Амител

В ожидании отпуска / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Половина работающих жителей Алтайского края еще не использовали ни одного дня отпуска в 2026 году — об этом говорят результаты исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

«К началу лета 12% респондентов уже полностью использовали все положенные отпускные дни. В целом по стране этот показатель находится на уровне 5%. Среди регионов РФ наибольшая доля тех, кто уже исчерпал отпуск, зафиксирована в Алтайском крае и Омской области — по 12%», — говорится в исследовании.

27% жителей края уже побывали в отпуске в 2026 году, но часть отпускных дней у них еще сохранилась.

Еще 51% опрошенных в Алтайском крае с начала года ни разу не уходили в отпуск. В целом по стране этот показатель находится на аналогичном уровне. Наиболее "экономно" к использованию отпускных дней подходят жители Пермского края, там 64% респондентов еще не брали отпуск в этом году. Среди сибирских регионов самый высокий показатель отмечен в Кемеровской области — 53%.

«Чаще всего работники Алтайского края стараются брать отпуск в летние месяцы: 45% предпочитают июль, 43% — август, столько же (43%) — июнь. Кроме того, пользуются спросом "теплые" сентябрь (35%) и май (18%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — это декабрь и февраль (по 6% соответственно). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней в феврале отпускные могут не оправдать ожиданий», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы "Наука, образование" чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)".