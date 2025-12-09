Последняя трудовая неделя в 2025-м будет короткой, а новогодние выходные станут самыми долгими за последние несколько лет

09 декабря 2025, 16:43, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

До наступления 2026 года осталось меньше месяца. Многие из нас уже планируют свои новогодние каникулы, которые будут самыми длинными за последние несколько лет. И, конечно, все мы хотим выйти на работу бодрыми и отдохнувшими. А чтобы плавно и вовремя войти в режим, нужно знать, когда стартуют трудовые будни в январе.

О том, как мы будем отдыхать на Новый год и когда наступит первый рабочий день в 2026-м, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы отдыхаем на новогодних каникулах в 2026-м? Выходные в честь Нового года – 2026 продлятся 12 дней. Эти январские каникулы будут самыми долгими за последние несколько лет. Напомним, в 2025 году на новогодних праздниках мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.

2 А 31 декабря 2025-го мы будем работать? Нет. Минтруд сделал среду, 31 декабря, нерабочим днем. Так что подготовиться к празднику мы сможем без лишней суеты и спешки. Однако такая возможность будет не у всех: выйти на работу придется тем, чей график не зависит от праздников. Это сотрудники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники.

3 И какие дни в итоге будут выходными? Мы будем отдыхать с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

4 А 30 декабря 2025-го – сокращенный рабочий день или нет? Нет. Во вторник, 30 декабря, нужно отработать полные рабочие часы. Согласно закону, трудовой день сокращают 31 декабря, поскольку это предпраздничная дата. Но в 2025 году ее добавили к новогодним каникулам: выходной перенесли с воскресенья, 5 января. Поэтому 30 декабря в 2025 году – это полноценный рабочий день.

5 То есть последняя рабочая неделя 2025 года будет короткой? Да. Она продлится всего два дня: с понедельника, 29 декабря, по вторник, 30 декабря. А уже 31-го числа многие из нас уйдут на выходные и будут готовиться к Новому году.

6 Когда нужно выходить на работу в 2026 году? Новый трудовой год у россиян начнется в понедельник, 12 января. Первая рабочая неделя в 2026-м будет пятидневной. А в 2025-м она длилась всего два дня. Мы вышли на работу в четверг, 9 января, отработали пятницу, 10 января, а потом ушли на выходные.