Где раньше садились самолеты. Как будущий парк 300-летия Барнаула обрастает новыми домами
На улицах Шумакова и Взлетной сейчас идет активная застройка
17 марта 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле активно ведется застройка территорий, прилегающих к будущему парку 300-летия города. На улицах Взлетной и Шумакова появляются новые жилые дома.
На улице Взлетной в настоящее время возводят два многоэтажных жилых дома. На улице Шумакова уже сдан в эксплуатацию один дом, расположенный по соседству с ЖК "Европейский". Кроме того, за торговым центром "Лето" также ведется строительство еще одного жилого дома.
Помимо жилых комплексов, на улице Шумакова, 7, планируется возведение бизнес-центра, включающего в себя шести- и восьмиэтажные здания. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости. В 2023 году на участке снесли местную достопримечательность – заправку с куполом.
Параллельно с жилой и коммерческой застройкой ведется подготовка к созданию парка 300-летия Барнаула. Известно, что расположенные рядом гаражные комплексы подлежат сносу, так как территория на улице Шумакова, 9, отведена под новый парк. В прошлом году территория парка стал победителем голосования по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025 году. Инициативу поддержали более девяти тысяч жителей Барнаула.
В настоящее время подрядная организация завершила разработку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства. Документация проходит необходимые процедуры проверки. Планируется, что в рамках первого этапа на части территории будет обустроена пешеходно-тропиночная сеть, установлено освещение, малые архитектурные формы и начнется озеленение территории.
Стоит отметить, что раньше на месте пустыря был барнаульский аэродром. В 60-х годах, когда был построен новый аэропорт на Павловском тракте, гражданские самолеты были переведены, а на поле остался клуб авиаспорта.
Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.
07:19:04 17-03-2025
человейников настроили, а что Шумакова, что Взлетную - расширять некуда..... ни на шаг вперед не думают...
08:44:52 17-03-2025
R22 (07:19:04 17-03-2025) человейников настроили, а что Шумакова, что Взлетную - расши... Газоны придется уменьшить и вполне можно добавить по полосе в каждую сторону. Было бы желание и деньги. Желание мож и есть, а денег нет. Тож самое и со Взлетной - там вообще можно шестиполосную сделать, а то вечные пробки.
09:00:05 17-03-2025
ыть (08:44:52 17-03-2025) Газоны придется уменьшить и вполне можно добавить по полосе ... да вообще всю зелень надо убрать в городе, чтобы дороги для железяк расширить, у нас же города для машин, а не для людей, правда же? (сарказм) Надо развивать общественный транспорт, чтобы люди не возили себя одного на железяке. Вон в Голландии сделали такой общественный транспорт, что у людей мало машин, они им не нужны, и пробок нет, и воздух чище.
12:21:49 17-03-2025
ыть (08:44:52 17-03-2025) Газоны придется уменьшить и вполне можно добавить по полосе ... Нет, их не придется уменьшить, их придется полностью убрать.
07:53:03 18-03-2025
ыть (08:44:52 17-03-2025) Газоны придется уменьшить и вполне можно добавить по полосе ... Куда, дома как нарочно в притык к пешеходке, так чтоб как везде людям не было место , газон где вы его видели 1.5 м грязи потому что паркуют машины. На будущее плевать
12:23:21 17-03-2025
R22 (07:19:04 17-03-2025) человейников настроили, а что Шумакова, что Взлетную - расши... Расширение дорог в городе не решает транспортных проблем в городе а только их усугубляет. Должен быть полностью пересмотрен подход в пользу развития общественного транспорта иначе город просто превратиться в черт знает что.
11:36:25 17-03-2025
Раньше и в Юбилейном парке стоял самолет. Потом он стал местом паломничества местных подростков. Вынесли всё железо и даже кресла для пассажиров.
18:15:11 17-03-2025
Гость (11:36:25 17-03-2025) Раньше и в Юбилейном парке стоял самолет. Потом он стал мест...
Ерунды не болтай. Это был Ту 104. Сожгли его.
12:28:35 17-03-2025
На берегу Оби, Барнаулки, Ковша, огромного оврага, на болоте не самая хорошая идея строить. Перед Штабкой дорога по болоту проходит. Говорят, только 4 года асфальт держится.
07:57:24 18-03-2025
Да кто эти сволочи что ставят эти дома в притык к пешеходке ее и таки нет, что сложного было в глубь поставить дома и на будущее было бы возможность расширить дорогу, пешеходку, велодорожку и т.д но нет ...