Где раньше садились самолеты. Как будущий парк 300-летия Барнаула обрастает новыми домами

На улицах Шумакова и Взлетной сейчас идет активная застройка

17 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Территория парка 300-летия Барнаула, март 2025 год / Фото: amic.ru

В Барнауле активно ведется застройка территорий, прилегающих к будущему парку 300-летия города. На улицах Взлетной и Шумакова появляются новые жилые дома.

На улице Взлетной в настоящее время возводят два многоэтажных жилых дома. На улице Шумакова уже сдан в эксплуатацию один дом, расположенный по соседству с ЖК "Европейский". Кроме того, за торговым центром "Лето" также ведется строительство еще одного жилого дома.

Помимо жилых комплексов, на улице Шумакова, 7, планируется возведение бизнес-центра, включающего в себя шести- и восьмиэтажные здания. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости. В 2023 году на участке снесли местную достопримечательность – заправку с куполом.

Параллельно с жилой и коммерческой застройкой ведется подготовка к созданию парка 300-летия Барнаула. Известно, что расположенные рядом гаражные комплексы подлежат сносу, так как территория на улице Шумакова, 9, отведена под новый парк. В прошлом году территория парка стал победителем голосования по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2025 году. Инициативу поддержали более девяти тысяч жителей Барнаула.

В настоящее время подрядная организация завершила разработку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства. Документация проходит необходимые процедуры проверки. Планируется, что в рамках первого этапа на части территории будет обустроена пешеходно-тропиночная сеть, установлено освещение, малые архитектурные формы и начнется озеленение территории.

Стоит отметить, что раньше на месте пустыря был барнаульский аэродром. В 60-х годах, когда был построен новый аэропорт на Павловском тракте, гражданские самолеты были переведены, а на поле остался клуб авиаспорта.

Как выглядит территория сейчас – в нашем фоторепортаже.