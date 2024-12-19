Как прошли "Итоги года с Владимиром Путиным". Фоторепортаж

Собрали самые яркие кадры с пресс-конференции

19 декабря 2024, 20:45, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС, amic.ru

19 декабря в Москве состоялась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина. В новом формате мероприятие проходит уже во второй раз. Четыре с половиной часа президент отвечал на вопросы граждан и журналистов. А вопросов в этом году прислали более двух миллионов.

Подробнее, как прошли "Итоги года", читайте тут. А мы собрали самые яркие кадры с пресс-конференции.