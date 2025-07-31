Сейчас в Алтайском крае действует 43 меры поддержки для участников СВО и их семей

31 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Куртка военного/ Фото: amic.ru, "Амител"

Спецоперация длится 3,5 года и всё это время власти пытаются всячески помогать участникам СВО. Количество мер поддержки растет, а в мае 2025 года в Алтайском крае увеличилась и сумма выплаты за заключение контракта. Amic.ru рассказывает, какие меры поддержки сейчас действуют в регионе и как военным их получить.

Единовременная выплата при заключении контракта

Сейчас единовременная выплата от Алтайского края при заключении контракта составляет 1,5 млн рублей. Деньги платят из регионального бюджета. Ранее за заключение контракта край платил военному 800 тысяч рублей, однако в конце мая 2025 года её повысил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Тот, кто принял решение встать на защиту Родины и отправиться в зону проведения специальной военной операции, сможет получить в первый год службы сумму от 4,4 миллиона рублей. Помощь нашим парням, мужественно выполняющим свой долг перед Родиной, поддержка их семей, их родных и близких — остается безусловным приоритетом нашей политики", — писал Томенко в своём телеграм-канале.

Кроме того, из федерального бюджета при заключении контракта выплачивают 400 тысяч рублей.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сколько ежемесячно получает участник СВО?

Ежемесячное довольствование участника СВО сейчас составляет не менее 210 тысяч рублей. При этом за хорошие результаты в процессе службы положены надбавки и премии.

Выплата за ранение

Участники СВО получают ежемесячную федеральную выплату за ранение. При тяжелом ранении она составляет 3 млн рублей, а при более легком — 1 млн рублей. Если ранение не предусмотрено перечнем, то солдату заплатят единовременную выплату 100 тысяч рублей. При тяжелом ранении после выплаты 3 млн рублей военный получит ещё 1 млн рублей после установления инвалидности. Если участника СВО после ранения признают негодным к дальнейшей службе, то ему выплачивают единовременное пособие, с 1 января 2025 года оно составляет 3,4 млн рублей.

Также Алтайский край платит получившим ранение участникам СВО 500 тысяч рублей.

Бойцам, получившим инвалидность, положена государственная пенсия и ежемесячная выплата.

Кроме того, сотрудники Росгвардии и военные получают выплату 3 млн рублей в случае увечья во время охраны границы РФ в районах, примыкающих к зоне проведения СВО.

Раненым положены и страховые выплаты. Их размер зависит от группы инвалидности — инвалиды первой группы получают 2,5 млн рублей, второй группы — 1,7 млн рублей, а третьей группы — около 560 тысячи рублей. Также за тяжелое увечье платят 343,9 тысяч рублей, а за легкое — почти 86 тысяч рублей.

Оборудование для реабилитации участников СВО в фонде "Защитники Отечества"/ Фото: amic.ru

Другие выплаты участникам СВО

Гражданам, призванным на службу по мобилизации, дополнительно к денежному содержанию вплоть до завершения службы выплачивают ежемесячную социальную выплату 158 тысяч рублей. В случае подписания контракта выплаты продолжают платить до вступления контракта в силу. Деньги идут солдатам вместе с основным денежным довольствием.

Также ветераны боевых действий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в 4,5 тысячи рублей.

Если военного приставили к госнаграде РФ, к поощрению президента или правительства, ему также выплачивают деньги. Например, Герою России выдают 89,6 тысячи рублей. При поощрении президентом солдату положено два оклада, при присвоении почетных званий или знаков отличия — три оклада, при награждении орденами и медалями (кроме юбилейных) — пять окладов. Также с 1 января 2025 года введена дополнительная выплата к пенсии для обладателей ордена Святого Георгия и знака отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней.

При увольнении со службы мобилизованные и контрактики также получают единовременное пособие, размер которого зависит от выслуги лет. Так, при сроке службы менее 20 лет платят два оклада, при выслуге 20 лет и более — семь окладов.

Что ещё полагается участникам СВО?

Участникам СВО в Алтайском крае оказывают не только денежную, но и другую поддержку. Например, после службы ветеранам помогают найти работу и пройти переподготовку. В крае действует и региональный проект "Работа для СВОих" для участников спецоперации и членов их семей. В 2025 году ветераны СВО и члены семей погибших могут бесплатно пройти профессиональное обучение по нацпроекту "Кадры". В случае открытия собственного дела служба занятости оказывает человеку поддержку на сумму 70 тысяч рублей. Также есть и реестр работодателей для трудоустройства ветеранов СВО. На сегодняшний день в реестре значится 112 организаций и порядка полутора тысяч вакансий.

Орден Мужества и удостоверение к нему / Фото: Екатерина Смолихина

Также солдатам, служившим на СВО, полагаются:

Комплексные медосмотры, лечебно-диагностические и оздоровительные процедуры;

Обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками в санатории;

Компенсация стоимости оплаты жилья, льготная цена проезда на общественном транспорте;

Сохранение рабочих мест. А именно трудовые контракты с солдатом приостанавливаются, а вернуться к работе он может в течение трёх месяцев после окончания срока службы;

Нулевая налоговая ставка на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с.;

Более низкая стоимость аренды земельных участков с неразграниченной государственной собственностью в границах Барнаула;

Кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), взятым до мобилизации или начала участия в СВО;

Участникам СВО, заключившим контракт не ранее 1 декабря 2024 года на срок не менее года, и их супругам кредиторы должны списать долг, если он составляет не более 10 млн рублей;

Российские солдаты/ Фото: amic.ru

Обязательства военного по кредитному договору прекращаются в случае гибели участника СВО, объявления его умершим судом, а также в случае признания инвалидом первой группы в связи с участием в СВО;

Для участников СВО устанавливается дифференцированная шкала НДФЛ, которая не затрагивает их доходы. Также солдаты и их семьи освобождаются от уплаты налога на имущество на весь период, когда лицо привлекалось к СВО. От налогооблажения освобождается один объект каждого вида по выбору, включая квартиры, жилые дома, гаражи и другие строения;

Участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами РФ за заслуги в спецоперации, а также зарегистрированным в Алтайском крае, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки на территории региона.

Участники СВО и их родственники освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу нового паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность;

Период участия СВО для солдат засчитывается в двойном размере при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии;

Участники СВО могут поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто учится на платном отделении, могут перевестись на бюджет.

У участников СВО есть льготы, положенные ветеранам боевых действий, а именно: установка домашнего стационарного телефона без очереди, льготы по пенсиям и ЖКХ, медицинское обслуживание в военном медучреждении, профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет работодателя, а также обслуживание без очереди в организациях связи, культуры, спорта и так далее.

Российский солдат/ Фото: amic.ru

Как помогают семьям участников СВО?

Всего в Алтайском крае действует 43 меры поддержки участников СВО и их семей. Со списком можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты. Список мер поддержки для семей участников СВО также широк. Им также помогают найти работу, предоставляют отсрочку на выплату арендной платы на период участия родственника в СВО, бесплатно оказывают социальные услуги, дают льготы на посещение платных культурных мероприятий, дети солдат получают право на бесплатное посещение детсадов, приоритетное право приёма в школы, колледжи и вузы, для них организовывают отдых в детских лагерях, закупают нужные вези к учебному году и так далее. Список мер поддержки для участников СВО можно посмотреть по ссылке.

Куда обращаться за помощью?

Обратиться за помощью участники СВО могут в Министерство социальной защиты Алтайского края, а также в филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю (Барнаул, пр. Ленина, 5). Последний открылся благодаря поддержке правительства Алтайского края, которое выделило на организации 8 млн рублей. Сейчас в фонде работает кабинет психологического консультирования, отделение Социального фонда России, там можно получить юридические, медико-социальные услуги и другую помощь.

Фонд "Защитники Отечества" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Также в регионе действует Комитет семей воинов Отечества. Он выстраивает коммуникацию с семьями участников СВО и помогает предоставить им юридическую, социальную и реабилитационную поддержку, а также организует сборы гумпомощи для солдат.

Реабилитацией солдат также занимается Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий на проспекте Калинина, 7, в Барнауле. В нём можно получить психологическую и юридическую помощь, там помогают ветеранам адаптироваться, проводят занятия по адаптивной физической культуре, а также содействуют в поиске пропавших без вести солдат.

Психологическую помощь можно получить и в краевых кризисных центрах для мужчин и женщин, где организованы специальные группы психологической помощи и где проходят индивидуальные и групповые занятия. В кризисный центр для женщин можно позвонить по телефону: 8-800-201-4717, специалист работает с 9 до 17 часов. Также дети могут позвонить по телефону доверия 8-800-2000-122.

Кроме того, психологическую и юридическую помощь оказывают бригады специалистов , которые выезжают по заявкам муниципалитетов на места. Чтобы получить такую помощь, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства либо к куратору, который есть у семьи.

Центр реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Также участники СВО с 2024 года могут оформить льготы через карту "СВОи" — то есть электронное удостоверение их личности и статуса.

Оформить или восстановить документы для получения статуса ветерана боевых действий можно в "Военном комиссариате Алтайского края" на ул.Пушкина, 40, в Барнауле. Также по вопросам получения денежного довольствия и отдельных выплат военнослужащим или по поводу предоставления отпуска можно обратиться в Военную прокуратуру Барнаульского гарнизона на ул.Партизанская,71.

Вопросы назначения и выплаты пенсии, порядка предоставления технических реабилитации рассматривает отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю на ул. Партизанская, 64.

Помощь с обеспечением лекарствами и с оказанием медицинской помощи оказывает Минздрав Алтайского края, а по теме образования военные могут обратиться в Минобрнауки региона.