Сейчас власти оказывают поддержку участникам СВО и их семьям по разным направлениям — от денежных выплат и поиска работы до решения бытовых вопросов

05 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Фонд "Защитники Отечества" в Барнауле / Фото: amic.ru

2 сентября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко повысил единовременную материальную помощь участникам СВО, заключившим контракт с 2 сентября по 31 декабря 2025 года, с 1,5 до 2,5 млн рублей. При этом власти помогают не только солдатам, но и их семьям – в первую очередь женам и детям. Сейчас правительство Алтайского края и федеральный центр оказывают им не только материальную, но и бытовую помощь. Родственники солдат имеют и ряд льгот, которые существенно облегчают жизнь во время отсутствия главы семейства. Amic.ru напоминает, что положено бойцам СВО и их семьям.

Как помогают участникам СВО?

С 2 сентября до конца 2025 года заключившие контракт получают повышенную единовременную материальную помощь – 2,5 млн рублей вместо 1,5 млн. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Обстановка в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время очень напряженная. Наша армия продолжает наступление по многим направлениям. Чтобы поддержать наши вооруженные силы, принято решение – с сегодняшнего дня установить сумму краевой единовременной выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту с Минобороны РФ, в размере 2,5 миллиона рублей», – подчеркнул глава региона.

Также напомним: по указу президента России при заключении контракта платят федеральную выплату 400 тысяч рублей (для тех, кто выполняет задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). Кроме того, участники СВО получают ежемесячную зарплату 210 тысяч рублей и дополнительные стимулирующие выплаты. Призванным по мобилизации гражданам дополнительно к основному денежному содержанию выплачивают ежемесячно 158 тысяч рублей. Матпомощь также выделяется при получении ранений (и от федерального центра, и от Алтайского края), увольнении, за госнаграды и так далее.

Бойцам помогают с поиском работы, компенсируют стоимость оплаты жилья, предоставляют льготный проезд на общественном транспорте, для солдат СВО установлена дифференцированная шкала НДФЛ, которая не затрагивает их доходы, военных направляют на комплексные медосмотры, на лечебно-диагностические и оздоровительные процедуры и так далее. Им положена льготная ипотека, бесплатное посещение детьми участников СВО кружков, секций и оздоровительных лагерей. Полный список мер поддержки участников СВО можно посмотреть здесь.

Сумка российского солдата / Фото: amic.ru

Какие меры поддержки введены для родственников участников СВО?

Список мер поддержки семей участников СВО внушительный:

членам семей военных помогают найти работу, им предоставляют возможности для обучения и получения дополнительного профессионального образования;

родственникам участников СВО, получившим орден или звание Героя России, бесплатно предоставляют участки для строительства жилого дома;

членов семей участников СВО в приоритетном порядке включают в систему долговременного ухода;

родственники военных могут направить деньги регионального материнского капитала на покупку или строительство жилья;

родственники солдат получают материальную помощь, выплаты и субсидию на газификацию;

семьи солдат получают льготы при посещении платных мероприятий, которые проводят краевые госучреждения культуры Алтайского края (им предоставляют льготные билеты в музеи и театры);

семьи участников СВО имеют внеочередное право на заготовку или покупку древесины для строительства или ремонта дома, а также для возведения хозяйственных построек;

семьям участников СВО предоставляют отсрочку на выплату арендной платы на тот период, когда их родственник участвует в СВО, и также на 90 календарных дней со дня окончания службы. Также родственники солдат могут расторгнуть договор аренды без каких-либо штрафных санкций;

задолженность по региональным налогам у семей погибших участников СВО признается безнадежной к взысканию и подлежащей списанию;

Кабинет социальных координаторов / Фото: amic.ru

судебные акты, акты других органов и должностных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитному договору военного или членов его семьи, приостанавливаются;

семьям участников СВО прекращают начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ. Также семьи погибших или пропавших без вести солдат могут получать возмещение 60% коммунальных расходов;

пожилым родственникам участников СВО и инвалидам оказывают бесплатно социальные услуги, независимо от состава семьи и уровня доходов;

семьи участников СВО имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи;

семьям предоставляют консультации по юридическим вопросам – например, по выплатам, оформлению инвалидности, получению медицинских документов и так далее;

семье погибшего участника СВО, удостоенного звания Героя России или награжденного орденами в ходе СВО, предоставляется в собственность земельный участок на территории края;

супругам участников СВО, которые заключили контракт не ранее 1 декабря 2024 года на срок не менее года, списывают долг, если он составляет не более 10 млн рублей;

родственники участников СВО освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу нового паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность;

членам семей погибших на СВО солдат выплачивают единовременно 5,2 млн рублей. Родственникам погибшего или пропавшего без вести солдата назначается пенсия по потере кормильца. Соцфонд также выплачивает детям ежемесячное пособие в размере трех тысяч рублей. Если погибший участник СВО был награжден, родственники имеют право получить и единовременное поощрение;

от Алтайского края семьи погибших на СВО солдат получают 1 млн рублей.

Кабинет психологической помощи/ Фото: amic.ru

Как помогают детям участников СВО?

Государство разработало меры поддержки и для детей участников СВО, а именно:

у детей участников СВО есть право на бесплатное посещение детсадов;

ежемесячное пособие на ребенка выплачивают в повышенном размере;

государство предоставляет детям приоритетное право приема в школы, колледжи (ссузы) и вузы Алтайского края. В школах и колледжах дети участников СВО бесплатно получают одноразовое горячее питание;

в случае если солдат погиб на СВО или получил увечье (а также получил три ордена Мужества или звание Героя России), его детям не нужно проходить вступительные испытания (за некоторым исключением) в вузы при поступлении на обучение в пределах квоты (составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению). Такие дети могут поступать по своему выбору по квоте на базе вузовских экзаменов или результатов ЕГЭ;

дети участников СВО, которые учатся в пятых-девятых классах, в первоочередном порядке могут получить социальный сертификат на туристические поездки за государственный счет;

краевые власти помогают детям закупать нужные вещи к учебному году, оказывают им психологическую помощь и социально-педагогические услуги, проводят занятия по профориентации, мастер-классы, концерты, тренинги и квесты;

для детей участников СВО организовывают отдых в летних лагерях, также их возят на различные мероприятия – например, в 2024 году дети военных из Алтайского края посетили международную выставку-форум "Россия" в Москве.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, участников СВО, имеют преимущественное право на обеспечение жильем;

при поступлении получающим высшее или среднее специальное образование детям военных, погибших на СВО, служащих нацгвардии РФ, имевших специальное звание полиции, участников боевых действий, работавших на СВО волонтеров и так далее, выплачивают 75 тысяч рублей.

Фонд "Защитники Отечества"/ Фото: amic.ru

Как работает система помощи участникам СВО и их семьям?

Сейчас в Алтайском крае действует 43 меры поддержки участников СВО и их семей. Полный их перечень можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты. Общий объем помощи участникам СВО и их семьям в 2024 году составил 5,7 млрд рублей. Матподдержка в основном выделяется через Министерство соцзащиты Алтайского края.

Каждую семью курируют сотрудники органов соцзащиты и филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю.

Обратиться туда можно по телефону 8 (3852) 55-67-77.

Кураторы консультируют семьи и оказывают им различную помощь. Также они привлекают волонтерские или добровольческие организации, которые могут помочь в бытовых вопросах – например, сложить дрова в поленницу.

Для получения личного куратора семье участника СВО необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства или позвонить в контакт-центр Минсоцзащиты по телефону: 8 (3852) 27-36-01.