Семья только на бумаге. Жену участника СВО на Алтае лишили социальной поддержки
Сам по себе официально зарегистрированный брак, как указал суд, не гарантирует право на такие выплаты
31 октября 2026, 10:07, ИА Амител
В Алтайском крае суд лишил женщину права на получение денежного довольствия супруга, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции. Причиной стало то, что пара фактически прекратила семейные отношения задолго до отправки мужчины на службу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Житель Михайловского района заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где впоследствии пропал без вести. Поскольку официально мужчина состоял в браке, его супруга оформила документы на получение положенных членам семьи военнослужащего выплат.
Однако при рассмотрении дела выяснилось, что совместная жизнь супругов закончилась еще в 2015 году. С тех пор они проживали отдельно и фактически не поддерживали брачные отношения, хотя юридически развод оформлен не был.
"Суд изучил представленные материалы и заслушал свидетелей, после чего установил отсутствие реальных семейных связей между мужчиной и женщиной", — отметили в ведомстве.
При вынесении решения учитывалось, что социальная поддержка родственников пропавших военнослужащих предназначена для компенсации материальных и нравственных потерь людям, которые действительно состояли с ними в семейных отношениях и разделяли трудности службы.
При этом сам по себе официально зарегистрированный брак, как указал суд, не гарантирует право на такие выплаты, если семейные отношения фактически прекратились.
В результате женщину лишили права на получение денежного довольствия пропавшего военнослужащего. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
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