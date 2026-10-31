Сам по себе официально зарегистрированный брак, как указал суд, не гарантирует право на такие выплаты

31 октября 2026, 10:07, ИА Амител

Суд / Приговор / Женщины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае суд лишил женщину права на получение денежного довольствия супруга, пропавшего без вести в зоне специальной военной операции. Причиной стало то, что пара фактически прекратила семейные отношения задолго до отправки мужчины на службу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Житель Михайловского района заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где впоследствии пропал без вести. Поскольку официально мужчина состоял в браке, его супруга оформила документы на получение положенных членам семьи военнослужащего выплат.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что совместная жизнь супругов закончилась еще в 2015 году. С тех пор они проживали отдельно и фактически не поддерживали брачные отношения, хотя юридически развод оформлен не был.

"Суд изучил представленные материалы и заслушал свидетелей, после чего установил отсутствие реальных семейных связей между мужчиной и женщиной", — отметили в ведомстве.

При вынесении решения учитывалось, что социальная поддержка родственников пропавших военнослужащих предназначена для компенсации материальных и нравственных потерь людям, которые действительно состояли с ними в семейных отношениях и разделяли трудности службы.

При этом сам по себе официально зарегистрированный брак, как указал суд, не гарантирует право на такие выплаты, если семейные отношения фактически прекратились.

В результате женщину лишили права на получение денежного довольствия пропавшего военнослужащего. Судебное решение пока не вступило в законную силу.