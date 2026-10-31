Политический конфликт затронул и дипломатический корпус страны

31 октября 2026, 09:38, ИА Амител

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В Варшаве 30 октября обострилась ситуация вокруг Конституционного трибунала Польши. Территорию судебного учреждения оцепили силовики, а представители польской оппозиции заявили о попытке государственного переворота. Президент страны Кароль Навроцкий, по сообщениям СМИ, прервал зарубежную поездку и вернулся в столицу для экстренного совещания, пишут "Известия".

Одним из первых о предполагаемом перевороте сообщил депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик. По его утверждению, действующие от имени правительства силы незаконно проникли в здание Конституционного трибунала и препятствуют работе судей, назначенных в установленном порядке.

На фоне происходящего Навроцкий, как сообщается, отменил продолжение государственного визита в Сенегал. После возвращения в Варшаву он созвал срочную встречу с председателем трибунала и другими судьями.

Представители Конституционного трибунала также заявили о попытке незаконного вмешательства в деятельность учреждения. В частности, сообщалось о захвате страницы официального сайта суда. На ней неизвестные разместили информацию об отставке действующего председателя и назначении на эту должность судьи Анны Корвин-Пиотровской.

Политический конфликт затронул и дипломатический корпус страны. Посол Польши в Румынии Павел Солох объявил об отставке, объяснив свое решение предполагаемой попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала. О намерении покинуть должность также сообщил польский посол в Китае Якуб Кумох.

Ситуацию прокомментировал и бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он опасается, что усиливающиеся противоречия внутри польского общества могут создать угрозу территориальной и политической целостности государства.