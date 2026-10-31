В Польше заявили о госперевороте. Что происходит в стране
Политический конфликт затронул и дипломатический корпус страны
31 октября 2026, 09:38, ИА Амител
В Варшаве 30 октября обострилась ситуация вокруг Конституционного трибунала Польши. Территорию судебного учреждения оцепили силовики, а представители польской оппозиции заявили о попытке государственного переворота. Президент страны Кароль Навроцкий, по сообщениям СМИ, прервал зарубежную поездку и вернулся в столицу для экстренного совещания, пишут "Известия".
Одним из первых о предполагаемом перевороте сообщил депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик. По его утверждению, действующие от имени правительства силы незаконно проникли в здание Конституционного трибунала и препятствуют работе судей, назначенных в установленном порядке.
На фоне происходящего Навроцкий, как сообщается, отменил продолжение государственного визита в Сенегал. После возвращения в Варшаву он созвал срочную встречу с председателем трибунала и другими судьями.
Представители Конституционного трибунала также заявили о попытке незаконного вмешательства в деятельность учреждения. В частности, сообщалось о захвате страницы официального сайта суда. На ней неизвестные разместили информацию об отставке действующего председателя и назначении на эту должность судьи Анны Корвин-Пиотровской.
Политический конфликт затронул и дипломатический корпус страны. Посол Польши в Румынии Павел Солох объявил об отставке, объяснив свое решение предполагаемой попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала. О намерении покинуть должность также сообщил польский посол в Китае Якуб Кумох.
Ситуацию прокомментировал и бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он опасается, что усиливающиеся противоречия внутри польского общества могут создать угрозу территориальной и политической целостности государства.
09:51:37 31-10-2026
,,Солидарность"2026?
помнится, что всё уже не в первый раз начиналось с Польши.
10:32:58 31-10-2026
Пшеки бунтуют?
12:48:36 31-10-2026
Вот и "витрина" евросоюза! В Польшу ЕС ввалил кучу бабок, а они снова взялись за госперевороты.
12:50:33 31-10-2026
Нужно ввести в Польшу войска для защиты демократии! А потом мобилизовать поляков на СВО (с нашей стороны).
13:00:49 31-10-2026
Видимо самых пассионарных в кулак собирают.
лягушатники и мучачасы - третий сорт - не брак.
а вот пшеки и в перспективе сербы.
Хотя, может глобальные ростовщики просто всем надоели, со своим паразитизмом и интригами.
планета, и люди от них уже устали.
16:21:06 31-10-2026
Странно, что ещё "русский след" не нашли.
18:11:23 31-10-2026
политики пиписьками меряются... Обычно.
20:58:18 31-10-2026
Гость (18:11:23 31-10-2026) политики пиписьками меряются... Обычно.... Часто так оно, но дыма без огня нет .. есть такое выражение или поговорка.
08:29:04 01-11-2026
Нипонел. Там президент или кароль?
00:18:54 04-11-2026
Гость (08:29:04 01-11-2026) Нипонел. Там президент или кароль?... Президента зовут Кароль