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Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион

Чаще всего россияне задают вопросы по телефону — таких больше половины

16 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Так, на вечер воскресенья, 15 декабря, общее число обращений достигло 1 015 829. Чаще всего россияне задавали вопрос по телефону (более 537 тысяч звонков), а также через СМС (255 тысяч). Еще 25 тысяч человек обратились к главе государства через официальное мобильное приложение, а на специально запущенном сайте зарегистрировано почти 60 тысяч запросов от граждан.

Напомним, что прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет днем 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.

Владимир Путин

Комментарии 7

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1

13:55:44 16-12-2024

Судя по тому как бысторо решаются проблемы по обращениям, предлагаю. Уволить всех местных чинуш и каждую неделю проводить прямую линию с Путиным. Зачем держать всех этих дормоедов, всё решается через Путина?

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Гость

14:05:21 16-12-2024

и снова выберут самые "нужные"

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Гость

16:53:39 16-12-2024

Гость (14:05:21 16-12-2024) и снова выберут самые "нужные"...
Уже давно все выбрано, отрепетировано, заснято и ждет своего часа.

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Гость

14:16:01 16-12-2024

Этим надо не гордиться, а задуматься! Почему люди не могут решить эти вопросы на местах? Может пора уже что-то менять?

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Гость

14:21:35 16-12-2024

Гость (14:16:01 16-12-2024) Этим надо не гордиться, а задуматься! Почему люди не могут р... Не что-то, а кого-то

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Филипп Филиппыч

15:20:50 16-12-2024

- "Так, на вечер воскресенья, 15 декабря, общее число обращений достигло 1 015 829." Оказывается есть еще наивные играть в эту лотерею.

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Гость

12:19:28 17-12-2024

Очередная отрепетированная показуха. Мы знаем, что он знает. Он знает о чем мы знаем, но будем изображать заботу о народе в витиеватых формах.

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