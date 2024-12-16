Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион

Чаще всего россияне задают вопросы по телефону — таких больше половины

16 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Так, на вечер воскресенья, 15 декабря, общее число обращений достигло 1 015 829. Чаще всего россияне задавали вопрос по телефону (более 537 тысяч звонков), а также через СМС (255 тысяч). Еще 25 тысяч человек обратились к главе государства через официальное мобильное приложение, а на специально запущенном сайте зарегистрировано почти 60 тысяч запросов от граждан.

Напомним, что прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет днем 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.