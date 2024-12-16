Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Чаще всего россияне задают вопросы по телефону — таких больше половины
16 декабря 2024, 13:50, ИА Амител
Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Так, на вечер воскресенья, 15 декабря, общее число обращений достигло 1 015 829. Чаще всего россияне задавали вопрос по телефону (более 537 тысяч звонков), а также через СМС (255 тысяч). Еще 25 тысяч человек обратились к главе государства через официальное мобильное приложение, а на специально запущенном сайте зарегистрировано почти 60 тысяч запросов от граждан.
Напомним, что прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет днем 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.
13:55:44 16-12-2024
Судя по тому как бысторо решаются проблемы по обращениям, предлагаю. Уволить всех местных чинуш и каждую неделю проводить прямую линию с Путиным. Зачем держать всех этих дормоедов, всё решается через Путина?
14:05:21 16-12-2024
и снова выберут самые "нужные"
16:53:39 16-12-2024
Гость (14:05:21 16-12-2024) и снова выберут самые "нужные"...
Уже давно все выбрано, отрепетировано, заснято и ждет своего часа.
14:16:01 16-12-2024
Этим надо не гордиться, а задуматься! Почему люди не могут решить эти вопросы на местах? Может пора уже что-то менять?
14:21:35 16-12-2024
Гость (14:16:01 16-12-2024) Этим надо не гордиться, а задуматься! Почему люди не могут р... Не что-то, а кого-то
15:20:50 16-12-2024
- "Так, на вечер воскресенья, 15 декабря, общее число обращений достигло 1 015 829." Оказывается есть еще наивные играть в эту лотерею.
12:19:28 17-12-2024
Очередная отрепетированная показуха. Мы знаем, что он знает. Он знает о чем мы знаем, но будем изображать заботу о народе в витиеватых формах.