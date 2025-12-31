Местами похолодает до -13 градусов

31 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Новогодняя площадь Свободы в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночь 1 января 2026 года в Алтайском крае пройдет преимущественно без осадков, лишь на западе ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Столбики термометров в новогоднюю ночь покажут -3...-8 градусов, местами похолодает до -13. День пройдет преимущественно без осадков, местами по западу Алтайского края выпадет небольшой снег. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3–8 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с.

А в последний день уходящего года в регионе температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. День также пройдет преимущественно без осадков, а юго-восточный ветер подует со скоростью 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.