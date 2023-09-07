Вторая декада будет очень теплой, синоптики прогнозируют до +26 градусов

07 сентября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сентябрь в Алтайском крае должен выдаться на 1-1,5 градуса выше нормы, но уже в первой декаде возможны ночные заморозки. Такой долгосрочный прогноз на первый осенний месяц дал новосибирский ЦГМС. Как уточнила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых, отрицательные значения в начале месяца наиболее вероятны в северо-западных районах края.

В период с 11-го по 20-е число в регионе синоптики обещают постепенное повышение температуры воздуха: ночью – до +10...+16°С, днем – до +21...+26°С. В конце третьей декады в край вновь придет похолодание: ночью – до -1...+4°С, днем – до +7...+12°С, говорится в долгосрочном прогнозе новосибирских специалистов.

"Месячное количество осадков предполагается больше нормы и лишь по юго-западу – около нормы. Дожди прогнозировались в большинстве дней месяца. Но в период с 9 по 11 сентября осадков мы не видим. В Алтайском крае в эти даты будет стоять сухая и достаточно теплая погода", – рассказала amic.ru Людмила Сырых.

Как ранее сообщало наше информагентство, 8 сентября в регион придет долгожданное потепление. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, а к выходным обещают до +18...+23. И такая комфортная погода сохранится в Алтайском крае до середины следующей рабочей недели.