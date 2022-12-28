Какие основные факторы влияют на прочность и качество бетона

Добавление воды, вибрация, неправильно подобранный состав и другие факторы, которые ухудшают качество смеси

28 декабря 2022, 19:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Качество строительства во многом зависит от используемых материалов. Надежность, устойчивость и долговечность здания невозможно обеспечить без хорошего бетона. Но этот материал бывает разным по структуре, условиям твердения, видами заполнителей, плотностью и некоторым другим параметрам. Рассмотрим, что влияет на качество смеси (актуально, вне зависимости от того, выбираете ли вы тощий бетон или обычный, который принято называть «жирным»).

Факторы, негативно влияющие на бетон

Предположим, вы приобрели материал хорошего качества, полностью соответствующий ГОСТу. Что может ухудшить свойства бетона и привести к частичной потере его свойств:

Добавление воды. В процессе транспортировки происходит незначительное застывание, которое затрудняет использование материала. Ошибка, которую допускают многие для облегчения работы — добавление воды. После застывания она испаряется, что приводит к появлению пустот, снижающих качество. Вибрация. Она приводит к разжижению смеси и ухудшению ее свойств. Несоблюдение рекомендуемого временного интервала для укладки материала. Неправильно подобранный состав. В зависимости от целей, состав бетона отличается. Например, цпс 150 подходит для заливки фундаментов, оштукатуривания стен, изготовления стяжек на полу, заделки швов, подготовки поверхностей под оклейку. При выборе внимательно изучайте соответствие ваших целей и маркировки материала.

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