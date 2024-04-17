Правда ли, что на месте снесенного кинотеатра "Искра" в Барнауле началась стройка
Недавно на территории появилась установка для устройства буронабивных свай
17 апреля 2024, 15:10, ИА Амител
На месте снесенного здания кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, начались первые работы. Там появилась установка для устройства буронабивных свай. С ее помощью рабочие вмонтируют три сваи для испытания их несущей способности в рамках проектно-изыскательных работ. Об этом amic.ru сообщили в компании "Мой Дом".
В компании пояснили, что уберут установку уже скоро – в 20-х числах апреля.
При этом ее размещение – это еще не начало строительства. Соответствующего разрешения на данный момент у застройщика пока нет. Сейчас компания ждет градсовета, на котором должны будут рассмотреть проект строительства двух высоток. Заявку на него "Мой Дом" подал 12 апреля.
Напомним, что в конце февраля в Барнауле завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра". Демонтаж стартовал еще в январе. Здание снесли, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные дома с апартаментами и офисными помещениями. Объекты с общей пристройкой в два уровня займут большую часть площади Жукова. Однако застройщик обещает все же благоустроить территорию вокруг: сделать сквер и установить полноценный памятник Жукову вместо камня-обещания, которому уже более 20 лет.
Против строительства выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они считают, что новый комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние их домов и навредит дорогам, по которым будет ездить строительная техника. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
С жителями представители застройщика встречались в декабре 2023 года, но тогда обсуждалось не строительство, а только благоустройство близлежащего сквера.
15:12:32 17-04-2024
Желаю им обанкротиться. От всей души.
16:00:18 17-04-2024
Гость (15:12:32 17-04-2024) Желаю им обанкротиться. От всей души. ... Обанкротиться не значит быть с убытками
09:46:28 18-04-2024
А мы, дружно и от души желаем ему, именно коллосальных убыткоов и крах во всех начинаниях.
15:36:59 17-04-2024
...не делай(желай) другим того, что себе не желаешь...
09:49:17 18-04-2024
Ничего, он пожелал жителям ближайших домой неудобств и проблем, переживаний, вот и пусть все обернётся и с тройною силою к обидчику вернется..
15:37:08 17-04-2024
Архитектор на ящик коньяка спорил что близлежащие квартиры увеличатся в стоимости))). В глаза лил такую прозрачную росу, что можно было ослепнуть.
16:54:28 17-04-2024
Побольше позитива, 1 крупный застройщик уже начал снижать цены за квадрат, да и мелкие тоже через скидки начали. Копим
21:57:40 20-04-2024
Максим (16:54:28 17-04-2024) Побольше позитива, 1 крупный застройщик уже начал снижать це... Какой
17:14:57 17-04-2024
Район неплохой. Это не аэропорт.
18:07:48 17-04-2024
какой застройщик это цены снижает ? слежу за ценами только выше и выше не светит понижение цен не ждать нам чуда
11:21:26 18-04-2024
Гость (18:07:48 17-04-2024) какой застройщик это цены снижает ? слежу за ценами только в... На старте продаж снижены цены. Подождём клнца лета)
16:24:09 18-04-2024
Это и правда проблема для соседних кв им это зачем, и городу зачем на месте сквера аж две высотки?!
10:43:32 19-04-2024
Ну а чем не нравиться новая застройка?! Оживёт место красивыми строениями или лучше пусть ваши пивососки будут на каждом углу? В самом деле люди Вам к душе вечерами там орущие пьяные роды?!