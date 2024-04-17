Правда ли, что на месте снесенного кинотеатра "Искра" в Барнауле началась стройка

Недавно на территории появилась установка для устройства буронабивных свай

17 апреля 2024, 15:10, ИА Амител

Установка для устройства буронабивных свай на месте "Искры"/ Фото: amic.ru

На месте снесенного здания кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а, начались первые работы. Там появилась установка для устройства буронабивных свай. С ее помощью рабочие вмонтируют три сваи для испытания их несущей способности в рамках проектно-изыскательных работ. Об этом amic.ru сообщили в компании "Мой Дом".

В компании пояснили, что уберут установку уже скоро – в 20-х числах апреля.

При этом ее размещение – это еще не начало строительства. Соответствующего разрешения на данный момент у застройщика пока нет. Сейчас компания ждет градсовета, на котором должны будут рассмотреть проект строительства двух высоток. Заявку на него "Мой Дом" подал 12 апреля.

Напомним, что в конце февраля в Барнауле завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра". Демонтаж стартовал еще в январе. Здание снесли, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные дома с апартаментами и офисными помещениями. Объекты с общей пристройкой в два уровня займут большую часть площади Жукова. Однако застройщик обещает все же благоустроить территорию вокруг: сделать сквер и установить полноценный памятник Жукову вместо камня-обещания, которому уже более 20 лет.

Против строительства выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они считают, что новый комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит состояние их домов и навредит дорогам, по которым будет ездить строительная техника. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

С жителями представители застройщика встречались в декабре 2023 года, но тогда обсуждалось не строительство, а только благоустройство близлежащего сквера.