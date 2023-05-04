Камерно и волшебно. Новую версию рок-оперы "Юнона и Авось" покажут пермяки в Барнауле

Известный театр "У Моста" из города Пермь участвует в театральном фестивале "Шаг" в Барнауле

04 мая 2023, 13:10, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой театра

Спектакль "Юнона и Авось" покажет в Барнауле театр "У Моста" из города Перми. Представление состоится 5 мая на сцене Алтайского государственного музыкального театра в рамках фестиваля "Шаг".

Режиссёр спектакля – основатель и художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов. В этой версии знаменитая рок-опера сохраняет романтику невероятной истории любви русского путешественника графа Резанова к 16-летней испанской красавице Кончите и волшебную музыкальность, и поэтическую пронзительность, но при этом спектакль "У Моста" очень самобытный, камерный и лиричный.

Фото предоставлено пресс-службой театра

"Это опера-литургия, богослужение, ритуальный обряд, воспевающий Великую Любовь", – говорят пермяки о спектакле.

Кстати, спектакль "Юнона и Авось" – участник программы "Пушкинская карта".

Напомним, барнаульцы уже знают и любят театр "У Моста". Пермяки привозили в столицу Алтайского края спектакли "Ханума" и "Мачеха Саманишвили" и увозили благодарность и восхищение зрителей.

Когда смотреть:

5 мая в 18:30 на сцене Алтайского государственного музыкального театра. Кстати, у вас есть возможность выиграть билет на спектакль. Подробности здесь.

Кто такой Сергей Федотов:

Основатель и художественный руководитель Пермского театра "У Моста", заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат премии "Золотая маска", лауреат премии правительства РФ.

Чем известен театр "У Моста"

Пермский театр "У Моста" – трижды номинант и лауреат Национальной премии "Золотая маска", лауреат премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший региональный театр России", обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей. По рейтингу журнала Forbes театр "У Моста" входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru занимает четвёртое место в рейтинге лучших российских театров.



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