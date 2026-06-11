Каждый пятый житель Сибири не знает, за что можно получить налоговый вычет

Но все больше людей готовы оформлять возврат налогов через банковские сервисы

11 июня 2026, 13:21, ИА Амител

Налоги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Каждый четвертый житель Сибири ежегодно оформляет налоговый вычет, однако 21% опрошенных до сих пор не знают, за какие расходы государство позволяет вернуть часть средств. К таким выводам пришли аналитики ВТБ по итогам исследования, проведенного среди жителей крупных городов.

Налоговые вычеты по-сибирски

Как показал опрос, чаще всего сибиряки подают документы после крупных покупок — такой вариант выбрали 37% респондентов. Среди наиболее популярных оснований для возврата налога также оказались лечение (40%), покупка недвижимости (33%) и обучение (22%).

При этом около 40% жителей округа используют для оформления вычета личный кабинет Федеральной налоговой службы. Еще 34% признались, что были бы готовы воспользоваться банковским приложением, если бы деньги можно было быстрее получить на карту.

Главными причинами, которые мешают оформить налоговый вычет, остаются недостаток информации, нехватка времени и небольшой размер предполагаемой выплаты. Такой ответ дали около 20% участников исследования.

За что россияне возвращают налоги

В целом по стране, по данным опроса, 25% россиян оформляют налоговые вычеты каждый год, а еще 33% делают это время от времени — как правило, после серьезных расходов на жилье или лечение. При этом 28% граждан пока ни разу не пользовались такой возможностью, хотя рассматривают ее в будущем.

Самыми востребованными остаются вычеты за медицинские услуги — их оформляли 36% опрошенных. На втором месте находится покупка недвижимости (34%), далее следуют образование (21%), инвестиции (13%), занятия спортом (10%) и благотворительность (5%).

Россияне готовы доверить оформление банкам

Интерес к цифровым сервисам для получения налоговых вычетов продолжает расти. Треть участников исследования заявили, что готовы оформлять документы через банки, если это позволит сэкономить время. Для 20% важно, чтобы сервис сам напоминал о необходимости подать заявление, а еще 10% хотели бы, чтобы документы предварительно проверяли специалисты.

Сегодня подобные услуги уже действуют на финансовом рынке. В перечень налоговых агентов, участвующих в упрощенном порядке получения вычетов, входят несколько банков и негосударственных пенсионных фондов. В частности, среди них — Банк ВТБ (ПАО), АО "Тбанк", АО "Инвестиционный Банк "Финам"", ПАО "Совкомбанк", ПАО КБ "Центр-инвест", АО "Альфа-Банк", АКБ "Ак Барс" (ПАО) и АО АКБ "НовикомБанк".

Например, в ВТБ по итогам 2025 года россияне получили с помощью цифрового сервиса около 10 млрд рублей налоговых вычетов за покупку жилья и выплату ипотечных процентов.

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.