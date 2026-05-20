Китайцев познакомили с продуктами из Алтайского края
Алтайские хлопья, крупы и макароны представляют на крупных международных мероприятиях в КНР
20 мая 2026, 20:38, ИА Амител
С 17 по 21 мая в китайском городе Харбине проходит фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Одним из участников мероприятия стало ЗАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова", сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
«Мы рады возможности познакомить потребителей из Китая с мукой, хлопьями, крупами, макаронами торговой марки "Алейка". Посетители могут приобрести наши продукты прямо во время прогулки по выставке. С 2007 года в Пекине работает торговое представительство предприятия. Для нас очень важно проводить здесь встречи с давними постоянными партнерами и устанавливать новые знакомства в рамках программы делового взаимодействия», — рассказала руководитель торгового представительства в Пекине Елена Щербинина.
Кроме того, в Шанхае продолжает работу SIAL Shanghai 2026 — крупнейшая в Азии международная B2B-выставка продуктов. Участниками мероприятия стали зерноперерабатывающее предприятие Алтайского края Коротоякский элеватор и агропромышленная компания "Алтайское поле".
Уже 26-й год SIAL Shanghai остается ключевой площадкой для производителей продуктов питания и напитков, ориентированных на экспорт.
«В первый день выставки провели встречи и переговоры с компаниями из Таиланда, Японии, Израиля, Узбекистана, Китая (Пекина, Шанхая, Урумчи, Хэйлунцзян, Гонконга). За полдня закончились все визитки и раздаточные материалы, которые привезли с собой из России. Провели около 200 переговоров, в результате оформляем отправку первого пробного контейнера с продукцией элеватора в Таиланд и пробную партию в Урумчи», — поделился коммерческий директор Коротоякского элеватора Игорь Новиков.
20:56:20 20-05-2026
Благо мы хорошо знакомы с их продукцией
22:39:31 20-05-2026
Ещё бы их с ценами на газ познакомить, которые для всех 400$ с лишним за 1000 кубов, а для каитая 280₽, как для внутреннего рынка. Вот хорошее бы знакомство было
23:17:11 20-05-2026
Кормить китайцев надо, а то кем мы их импортозаместим - не индустриализацию же устраивать в России и Сибири. Понаплодим пролетариев опять революция будет.
00:01:14 21-05-2026
Знакомьтесь! Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса! Унесите!… Ну вот, вас только познакомили, а ты уже...
15:27:42 21-05-2026
А чего их знакомить? Они хорошо осведомлены и так. Берут у нас по дешёвке от меда до гречки...