Китайцев познакомили с продуктами из Алтайского края

Алтайские хлопья, крупы и макароны представляют на крупных международных мероприятиях в КНР

20 мая 2026, 20:38, ИА Амител

Фото: краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

С 17 по 21 мая в китайском городе Харбине проходит фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Одним из участников мероприятия стало ЗАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова", сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

«Мы рады возможности познакомить потребителей из Китая с мукой, хлопьями, крупами, макаронами торговой марки "Алейка". Посетители могут приобрести наши продукты прямо во время прогулки по выставке. С 2007 года в Пекине работает торговое представительство предприятия. Для нас очень важно проводить здесь встречи с давними постоянными партнерами и устанавливать новые знакомства в рамках программы делового взаимодействия», — рассказала руководитель торгового представительства в Пекине Елена Щербинина.

Кроме того, в Шанхае продолжает работу SIAL Shanghai 2026 — крупнейшая в Азии международная B2B-выставка продуктов. Участниками мероприятия стали зерноперерабатывающее предприятие Алтайского края Коротоякский элеватор и агропромышленная компания "Алтайское поле".

Уже 26-й год SIAL Shanghai остается ключевой площадкой для производителей продуктов питания и напитков, ориентированных на экспорт.

«В первый день выставки провели встречи и переговоры с компаниями из Таиланда, Японии, Израиля, Узбекистана, Китая (Пекина, Шанхая, Урумчи, Хэйлунцзян, Гонконга). За полдня закончились все визитки и раздаточные материалы, которые привезли с собой из России. Провели около 200 переговоров, в результате оформляем отправку первого пробного контейнера с продукцией элеватора в Таиланд и пробную партию в Урумчи», — поделился коммерческий директор Коротоякского элеватора Игорь Новиков.