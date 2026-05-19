Власти Алтайского края назвали продукты, по производству которых регион лидирует в стране

В 2025 году в крае произвели продукты и напитки на 314,3 млрд рублей

19 мая 2026, 12:34, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занимает первое место в стране по производству муки и крупяных изделий, лидирует по производству продуктов зерновых для завтраков и продуктов на основе натурального меда, сообщает правительство региона.

«Второе место занимает по производству БАДов, четвертое место — по сыру, сливочному маслу, макаронным изделиям. По итогам прошлого года в отрасли вновь достигнуты исторические максимумы по производству мясных полуфабрикатов, рафинированных и нерафинированных растительных масел», — отметил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

По последним данным, в 2025 году совокупный объем отгруженных товаров по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки" составил 314,3 млрд рублей (109,6% к фактическому значению показателя за 2024 год).

Большаков подчеркнул, что одним из ключевых факторов развития пищевых и перерабатывающих предприятий являются инвестиции, способствующие модернизации производства, повышению конкурентоспособности, технологическому прогрессу и устойчивому росту отрасли.

По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал суммарно превысил 10,8 млрд рублей.

Наибольшие объемы средств направлены: