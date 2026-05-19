НОВОСТИЭкономика

Власти Алтайского края назвали продукты, по производству которых регион лидирует в стране

В 2025 году в крае произвели продукты и напитки на 314,3 млрд рублей

19 мая 2026, 12:34, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Продукты / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занимает первое место в стране по производству муки и крупяных изделий, лидирует по производству продуктов зерновых для завтраков и продуктов на основе натурального меда, сообщает правительство региона.

«Второе место занимает по производству БАДов, четвертое место — по сыру, сливочному маслу, макаронным изделиям. По итогам прошлого года в отрасли вновь достигнуты исторические максимумы по производству мясных полуфабрикатов, рафинированных и нерафинированных растительных масел», — отметил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

По последним данным, в 2025 году совокупный объем отгруженных товаров по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки" составил 314,3 млрд рублей (109,6% к фактическому значению показателя за 2024 год).

Большаков подчеркнул, что одним из ключевых факторов развития пищевых и перерабатывающих предприятий являются инвестиции, способствующие модернизации производства, повышению конкурентоспособности, технологическому прогрессу и устойчивому росту отрасли.

По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал суммарно превысил 10,8 млрд рублей.

Наибольшие объемы средств направлены:

  • на развитие молочной промышленности — 2,4 млрд рублей;
  • производство готовых кормов для животных — 1,8 млрд рублей;
  • производство прочих пищевых продуктов — 1,6 млрд рублей
  • развитие мукомольно-крупяной отрасли — 1,3 млрд рублей.
Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Названы районы-лидеры Алтайского края по инвестициям в обновление техники

Кулундинский район вложил в техперевооружение более 1 млрд рублей
НОВОСТИОбщество
Алтайский край промышленность Продукты
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:55:23 19-05-2026

А производство где? Мед и лес в Китай

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:28 19-05-2026

Гость (12:55:23 19-05-2026) А производство где? Мед и лес в Китай... вы слепой? куча предприятий заводов

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

12:55:27 19-05-2026

По производству лапши на уши населения.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:10 19-05-2026

При А.Б.Карлине Алтайский край был на 1 месте по производству сыра. Он, Т.А.Зеленина радели за регион. А сейчас...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:02 19-05-2026

Гость (14:43:10 19-05-2026) При А.Б.Карлине Алтайский край был на 1 месте по производств... И по "производству" древесины тоже. Все вырубили при "Карлуше"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:59:03 19-05-2026

второе место - это один Эвалар. вычеркиваем.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров