Власти Алтайского края назвали продукты, по производству которых регион лидирует в стране
В 2025 году в крае произвели продукты и напитки на 314,3 млрд рублей
19 мая 2026, 12:34, ИА Амител
Алтайский край занимает первое место в стране по производству муки и крупяных изделий, лидирует по производству продуктов зерновых для завтраков и продуктов на основе натурального меда, сообщает правительство региона.
«Второе место занимает по производству БАДов, четвертое место — по сыру, сливочному маслу, макаронным изделиям. По итогам прошлого года в отрасли вновь достигнуты исторические максимумы по производству мясных полуфабрикатов, рафинированных и нерафинированных растительных масел», — отметил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.
По последним данным, в 2025 году совокупный объем отгруженных товаров по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки" составил 314,3 млрд рублей (109,6% к фактическому значению показателя за 2024 год).
Большаков подчеркнул, что одним из ключевых факторов развития пищевых и перерабатывающих предприятий являются инвестиции, способствующие модернизации производства, повышению конкурентоспособности, технологическому прогрессу и устойчивому росту отрасли.
По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал суммарно превысил 10,8 млрд рублей.
Наибольшие объемы средств направлены:
- на развитие молочной промышленности — 2,4 млрд рублей;
- производство готовых кормов для животных — 1,8 млрд рублей;
- производство прочих пищевых продуктов — 1,6 млрд рублей
- развитие мукомольно-крупяной отрасли — 1,3 млрд рублей.
12:55:23 19-05-2026
А производство где? Мед и лес в Китай
21:10:28 19-05-2026
Гость (12:55:23 19-05-2026) А производство где? Мед и лес в Китай... вы слепой? куча предприятий заводов
12:55:27 19-05-2026
По производству лапши на уши населения.
14:43:10 19-05-2026
При А.Б.Карлине Алтайский край был на 1 месте по производству сыра. Он, Т.А.Зеленина радели за регион. А сейчас...
16:27:02 19-05-2026
Гость (14:43:10 19-05-2026) При А.Б.Карлине Алтайский край был на 1 месте по производств... И по "производству" древесины тоже. Все вырубили при "Карлуше"
15:59:03 19-05-2026
второе место - это один Эвалар. вычеркиваем.